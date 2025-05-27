Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Будут лить сильные дожди с грозами: стало известно, сколько продлятся осадки

Алёна Воронина
27 мая 2025, 20:54
1293
Влажная погода будет удерживаться до конца мая. Ближе к лету осадки изменят характер и станут локальными и грозовыми. Температура местами будет +6 градусов.
Погода, дождь
Погода в Украине - будут лить сильные дожди с грозами/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине в течение недели
  • Когда прекратятся дожди

Погода в Украине продолжит быть дождливой до конца мая. В начале июня осадки не прекратятся, но изменят свой характер и станут по-летнему локальными и грозовыми.

Об этом рассказала синоптик Наталья Птуха, сообщает NV. В то же время она отметила, что осадки охватят не всю Украину - в некоторых регионах будет сохраняться сухая и значительно более теплая по сравнению с другими территориями температура.

видео дня

В среду, 28 мая, самые сильные дожди будут в Карпатах и на Прикарпатье. А вот на востоке и северо-востоке 28 мая будет сухо.

В то же время Птуха рассказала, что, несмотря на пасмурную погоду, в ближайшие дни температура воздуха будет оставаться комфортной.

"Ночью в большинстве регионов +12...+18, днем - +18...+24, в восточных и Сумской областях вообще +23...+29 градусов. А в некоторых южных и центральных регионах на днях синоптики уже фиксировали и +30. Ощутимо свежее на западе страны, а также в Житомирской и Винницкой областях: ночью +6...+12 градусов, а днем максимумы до +14...+20", - отметила синоптик.

Какой будет погода в начале лета

Погода в Украине в первые дни лета существенно не будет отличаться от той, которая есть сейчас. Но характер дождей немного изменится.

"30-31 мая в целом картина похожа, но если сейчас преобладают более равномерные, спокойные дожди, то в последние дни календарной весны они будут становиться все более кратковременными и локальными, а местами их будут сопровождать грозы. Температура в большинстве регионов будет ночью +10...+16, днем +17...+23. 30 мая на всей левобережной части, а 31 мая в восточных областях теплее всего - в пределах +23...+29 градусов. Такая же погода сохранится и в первые дни лета - существенных изменений в начале июня синоптики не ожидают", - сказала Птуха.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, ударит +29 градусов - стала известна дата, когда в Украину придет летняя жара. Невероятное тепло скоро накроет Украину, в некоторых регионах температура поднимется до жарких +29 градусов.

Также ранее синоптики предупредили об опасности - стало известно, какие регионы атакует шторм. Погода во Львове будет одной из самых холодных. Температура воздуха там днем повысится лишь до +12 градусов.

Напомним, врезал почти 6-балльный шторм - Украину атаковала магнитная буря. Эта магнитная буря может стать причиной ухудшения самочувствия.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Наталья Птуха

Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода синоптик прогноз погоды Погода в Украине Погода на завтра Погода на сегодня Погода на неделю погода завтра Наталия Птуха
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Обращение Трампа к Путину и новые переговоры: главные новости Украины (дайджест)

Обращение Трампа к Путину и новые переговоры: главные новости Украины (дайджест)

22:06Война
"Они в России должны почувствовать последствия": Зеленский готовит зеркальные ответы

"Они в России должны почувствовать последствия": Зеленский готовит зеркальные ответы

21:19Политика
Что на самом деле произошло с генералом Суровикиным и где он сейчас - отчет разведки

Что на самом деле произошло с генералом Суровикиным и где он сейчас - отчет разведки

21:13Война
Реклама

Популярное

Ещё
Как сказать на украинском "пионы": многие украинцы делают большую ошибку

Как сказать на украинском "пионы": многие украинцы делают большую ошибку

В Украине утвердили показатель, который повлияет на все пенсии и индексации: детали

В Украине утвердили показатель, который повлияет на все пенсии и индексации: детали

Гороскоп на завтра 28 мая: Весам - зависть, Стрельцам - неожиданные деньги

Гороскоп на завтра 28 мая: Весам - зависть, Стрельцам - неожиданные деньги

Гороскоп Таро на завтра 28 мая: Скорпионам - выбрать радость, Весам - большие перемены

Гороскоп Таро на завтра 28 мая: Скорпионам - выбрать радость, Весам - большие перемены

"Я ошибался": одиночка Агутин сделал признание о Варум

"Я ошибался": одиночка Агутин сделал признание о Варум

Последние новости

22:16

Получит ли Украина Taurus после визита Зеленского в Германию: подробности

22:06

Обращение Трампа к Путину и новые переговоры: главные новости Украины (дайджест)

22:03

"Ему очень сильно прилетает": какие проблемы у сына Потапа

21:19

"Они в России должны почувствовать последствия": Зеленский готовит зеркальные ответы

21:17

Не ждите, пока загорится лампочка: эксперт раскрыл опасность низкого уровня топлива

Санкции не работают, в таком масштабе Россия может воевать вечно - экономист НекрасовСанкции не работают, в таком масштабе Россия может воевать вечно - экономист Некрасов
21:13

Что на самом деле произошло с генералом Суровикиным и где он сейчас - отчет разведки

21:01

Через четыре месяца после развода: Джессика Альба завела новый роман

20:54

Будут лить сильные дожди с грозами: стало известно, сколько продлятся осадки

20:48

В Украине могут смягчить ограничения на выезд за границу: министр рассказал детали

Реклама
20:37

Знают единицы: кому категорически нельзя есть редиску и почемуВидео

20:18

Лук будет крупным и сочным: простой рецепт подкормки, который может сделать каждыйВидео

20:10

РФ сейчас в выгодной позиции: эксперт назвал единственный способ разгромить РоссиюВидео

19:58

США имеют "хороший" мирный план, который не нравится ни Украине, ни РФ - Келлог

19:29

Синоптики предупреждают об опасности: какие регионы атакует шторм

19:15

Зачем хранить соль в холодильнике: блогерша дала неожиданный ответ

18:58

"Играет с огнем": Трамп жестко обратился к Путину и заявил о "плохих вещах" для РФ

18:57

Цены на А-95 летят вверх: где в Украине самый дорогой и самый дешевый бензин

18:47

У Трампа остался рычаг: в ОП рассказали, что может заставить Путина к переговорам

18:40

В Ватикане озвучили план завершения войны в Украине - Папа Римский назвал нюанс

18:27

РФ накопила войска возле северных областей Украины: какая существует угроза

Реклама
18:17

Можно ли забирать вещи с кладбища: священник удивил ответомВидео

18:09

Теплый пол без ошибок - что стоит знать перед монтажом

18:04

"Там надо притираться": Наталья Валевская раскрыла подробности нового романа

17:59

В РФ начнутся репрессии против россиян, поддерживающих войну - в чем причинаВидео

17:53

Станция-призрак: какую киевскую станцию метро так и не открыли для пассажировВидео

17:53

Могут не пропустить: что нельзя провозить с собой через границу в 2025 году

17:37

Компенсации за коммунальные услуги: правительство утвердило важное решение

17:37

Кого ни в коем случае нельзя пускать в дом 28 мая: строгие приметы и запреты

17:26

Встреча Трампа, Зеленского и Путина: в США назвали страну для переговоров

17:23

РФ готовится подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме – NYT

17:15

США получили условия Украины для сделки с Россией: у Трампа пригрозили КремлюВидео

17:14

Невероятная загадка для самых умных: чем отличаются 2 котят

17:12

Потап назвал свою настоящую национальность: "Во мне это четко видно"

17:09

Не только в Украине: где в мире украинский язык является официальным

17:01

Доллар непрерывно растет, а евро может побить "рекорд": новый курс валют

16:53

Врезал почти 6-балльный шторм: Украину атаковала магнитная буря

16:48

Россияне нацелились на важный город: Братчук сказал, в чем опасность

16:38

Драконовские требования: источник рассказал, чего хотела Маркл от обложки Voguе

16:31

Вместо охлажденного мяса – замороженное: МОУ готовит оптимизацию меню в ВСУ

16:29

РФ расширяет зону боевых действий: в ВСУ раскрыли данные о ситуации на Сумщине

Реклама
16:25

Трамп понял, что Путин считает его идиотом, это шанс закончить войну - полковник Британии

16:22

В Украине резко усиливают мобилизацию: что изменилось и кто потеряет бронь с 28 маяВидео

16:06

Как быстро очистить утюг от грязи: простой лайфхак с лимонной кислотой

15:56

"Возлюбленная" Melovin неизлечимо больна - детали

15:40

Почему 28 мая нельзя ничего давать в долг: какой праздник и день ангела

15:30

"В Стамбуле очень хорошо": в РФ заговорили о втором раунде переговоров с Украиной

15:28

В Украине изменится зарплата учителей: сколько средств начислят "сверху"

15:22

Картофель будет свежим и не будет прорастать 4 месяца, если хранить его в необычном месте

15:21

Светит до 8 лет тюрьмы: ВСУ предупредили украинцев и сказали, при чем тут ТЦК

15:20

Эффективные способы увеличить густоту волос новости компании

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
София РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменськихВиталий КозловскийПотапАни Лорак
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять