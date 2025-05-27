Будут лить сильные дожди с грозами: стало известно, сколько продлятся осадки

Влажная погода будет удерживаться до конца мая. Ближе к лету осадки изменят характер и станут локальными и грозовыми. Температура местами будет +6 градусов.

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Погода в Украине - будут лить сильные дожди с грозами/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине в течение недели

Когда прекратятся дожди

Погода в Украине продолжит быть дождливой до конца мая. В начале июня осадки не прекратятся, но изменят свой характер и станут по-летнему локальными и грозовыми.

Об этом рассказала синоптик Наталья Птуха, сообщает NV. В то же время она отметила, что осадки охватят не всю Украину - в некоторых регионах будет сохраняться сухая и значительно более теплая по сравнению с другими территориями температура.

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В среду, 28 мая, самые сильные дожди будут в Карпатах и на Прикарпатье. А вот на востоке и северо-востоке 28 мая будет сухо.

В то же время Птуха рассказала, что, несмотря на пасмурную погоду, в ближайшие дни температура воздуха будет оставаться комфортной.

"Ночью в большинстве регионов +12...+18, днем - +18...+24, в восточных и Сумской областях вообще +23...+29 градусов. А в некоторых южных и центральных регионах на днях синоптики уже фиксировали и +30. Ощутимо свежее на западе страны, а также в Житомирской и Винницкой областях: ночью +6...+12 градусов, а днем максимумы до +14...+20", - отметила синоптик.

Какой будет погода в начале лета

Погода в Украине в первые дни лета существенно не будет отличаться от той, которая есть сейчас. Но характер дождей немного изменится.

"30-31 мая в целом картина похожа, но если сейчас преобладают более равномерные, спокойные дожди, то в последние дни календарной весны они будут становиться все более кратковременными и локальными, а местами их будут сопровождать грозы. Температура в большинстве регионов будет ночью +10...+16, днем +17...+23. 30 мая на всей левобережной части, а 31 мая в восточных областях теплее всего - в пределах +23...+29 градусов. Такая же погода сохранится и в первые дни лета - существенных изменений в начале июня синоптики не ожидают", - сказала Птуха.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, ударит +29 градусов - стала известна дата, когда в Украину придет летняя жара. Невероятное тепло скоро накроет Украину, в некоторых регионах температура поднимется до жарких +29 градусов.

Также ранее синоптики предупредили об опасности - стало известно, какие регионы атакует шторм. Погода во Львове будет одной из самых холодных. Температура воздуха там днем повысится лишь до +12 градусов.

Напомним, врезал почти 6-балльный шторм - Украину атаковала магнитная буря. Эта магнитная буря может стать причиной ухудшения самочувствия.

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Кто такая Наталья Птуха Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.

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