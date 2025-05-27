Стянули большие резервы: враг пытается захватить еще один город Украины

Оккупанты не оставляют попыток продавить линию фронта вблизи Покровска.

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Россияне проводят активные штурмы на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, Минобороны РФ

Кратко:

Армия России стянула очень большие резервы под Покровск

Враг круглосуточно проводит штурмы в Донецкой области

Также противник активно использует управляемые авиабомбы

Российские оккупанты стянули большие резервы к Покровску Донецкой области. Главная цель врага - продавить линию украинской обороны. Об этом рассказал пресс-офицер 14 бригады оперативного назначения "Червона калина" Национальной гвардии Украины Максим Бакулин в эфире Киев 24.

По его словам, вблизи Покровска ситуация остается достаточно сложной.

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"Армия России стянула очень большие резервы именно сюда под Покровск для того, чтобы все же пытаться продавить линию фронта, оправдать те потери, которые она уже понесла, и, соответственно, они сейчас работают на истощение", - рассказал военный.

Он добавил, что на этом участке фронта россияне круглосуточно проводят штурмы малыми пехотными группами, иногда при поддержке тяжелой техники, двухколесного транспорта и артиллерии. Также противник активно использует управляемые авиабомбы.

Максим Бакулин объяснил, что с помощью КАБов противник бьет по прифронтовым городам, а также пытается искать места ВСУ для поражения позиций. Кроме того, у россиян есть дроны, которые постоянно находятся в воздухе и наблюдают.

"Патрулируют важнейшие наши логистические дороги, чем хотят перекрыть возможность подвоза боеприпасов, замены нашего личного состава. И практически сейчас мы занимаемся тем, что пытаемся их продавить, соответственно также нашей артиллерией, останавливать штурмы, дронами, и тем самым нанося большие потери врагу", - подчеркнул пресс-офицер.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Недавно, глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что российские оккупанты пытаются захватить населенные пункты в Сумской области. Сейчас под контролем врага находятся 4 населенных пункта. Речь идет о населенных пунктах Новенькое, Басовка Юнаковской громады и Веселовка, Журавка Хотинской громады. Россияне пытаются создать так называемую "буферную зону".

Кроме того, как писал Главред, после четырехмесячной наступательной операции по выравниванию линии фронта российская армия ликвидировала "карман" Сил обороны Украины к юго-западу от Торецка. Таким образом оккупанты улучшили себе условия для продвижения к Константиновке.

Между тем военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что в 2025 году армия РФ может захватить Покровск. Также россияне точно будут пытаться форсировать Днепр.

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Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

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