Что будет с Запорожьем, Херсоном, Покровском: есть ли риск оккупации до конца года

Армия РФ точно будет пытаться форсировать Днепр, считает Роман Свитан.

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РФ не откажется от идеи захватить четыре области Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какие города оккупанты смогут захватить в 2025 году

Что будет с Покровском и Запорожьем

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан оценил шансы российской оккупационной армии захватить четыре области Украины – Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую.

По его мнению, эта стратегическая задача точно будет и дальше стоять перед российскими войсками.

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"В принципе, есть вероятность, что российские оккупационные войска полностью захватят Луганскую область в этом году. Мы сейчас контролируем совсем немного – чуть меньше 1% территории Луганщины. Потому можно предположить (и вероятность этого велика), что Россия может захватить Луганскую область полностью. Может захватить, но не факт, что захватит – российские войска захватывают Луганщину уже четвертый год", - сказал Свитан в комментарии Главреду.

Эксперт не исключает и вероятность того, что армия РФ продвинется и в Донецкой области. А именно - выйдет на Константиновку, захватив полностью Торецк и выдавив ВСУ из Часова Яра.

"Теоретически возможно, что им удастся даже захватить Константиновку, подойдя с юга к агломерации Славянск – Дружковка – Краматорск. Но там они остановятся, упрутся в агломерацию и дальше точно не двинутся. Совершенно не ясно, как в этом году россияне могут захватить эти три города (по площади с учетом промзоны это примерно, как один Донецк)", - сказал Свитан.

Есть ли риск оккупации Покровска

Что касается Покровска, то угроза захвата этого города в 2025 году есть.

"Однако и это не позволит говорить о полном захвате российскими войсками Донецкой области, поскольку после Покровска им нужно будет еще подняться до Доброполья на север, а это нереально: там слишком большие расстояния. Поэтому всю Донецкую область России точно не захватить в этом году, это стопроцентно", - считает Свитан.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Каковы перспективы у Запорожья и Херсонщины

Если говорить о Запорожской области, то российские войска могут подойти с юга к Днепропетровской области, захватив Орехов и Гуляйполе, левобережье Запорожской области.

"Но – это только левый берег Запорожья. Само Запорожье, областной центр, в основном располагается на левом берегу Днепра, но это слишком большой город, чтобы его можно было захватить за одну военную кампанию – это из области фантастики, это нереально", - считает военный эксперт.

Свитан добавил, что россияне точно будут пытаться форсировать Днепр.

"Группировка численностью примерно 100 тысяч у них уже развернута на левом берегу. Создать плацдарм они как-то смогут, удержать максимальными усилиями, в принципе, возможно, но захватить полностью Запорожскую и Херсонскую области, дойдя на правом берегу до их административных границ, им точно не светит, это нечто из области фантастики. За одну летнюю кампанию России точно этого не сделать", - объяснил он.

"Так что стратегически задача по полному захвату четырех областей Украины Россией стоит, но технически это сделать нереально. Потому вера в то, что эти четыре области будут оккупированы в 2025 году – это просто попытка выдать желаемое за действительное", - резюмировал Свитан.

Летнее наступление России - последние новости

Как писал Главред, аналитики Института изучения войны считают, что российский диктатор Владимир Путин может планировать захват города Сумы и части Сумской области. Вероятно, своим визитом в Курскую область 20 мая глава РФ пытался создать основания для оправдания подобных планов.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко считает, что основной целью летней наступательной кампании россиян является выход к крупным городам, а не на административные границы Донецкой области. В частности, речь идет о Константиновке, Северске, а также об окружении Покровска.

Коваленко также считает маловероятной перспективу захвата Россией четырех украинских областей.

"Это исключительно мечты и фантазии Путина. Ведь у российских оккупационных войск сегодня нет возможности полностью захватить четыре украинские области: Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую", - сказал он.

Военный эксперт Михаил Самусь рассказал, что армия страны-агрессора России готовится к летнему наступлению, в рамках которого должна была бы достичь того результата, на который оккупанты надеялись еще в прошлом году.

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Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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