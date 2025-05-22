Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Путин хочет захватить большой город в Украине: детали от ISW

Анна Ярославская
22 мая 2025, 07:42
1195
России нужна буферная зона, поэтому Кремлю необходимы Сумы и Сумская область.
Путин хочет захватить большой город в Украине: детали от ISW
Россия хочет захватить Сумы и Сумскую область - ISW / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, Минобороны РФ, wikimedia.org

Главные тезисы:

  • Россия хочет захватить Сумы и Сумскую область ради буферной зоны
  • У армии РФ недостаточно сил для захвата такого крупного города, как Сумы

Российский диктатор Владимир Путин может планировать захват города Сумы и части Сумской области. Вероятно, своим визитом в Курскую область 20 мая глава РФ пытался создать основания для оправдания подобных планов. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Как отмечают эксперты ISW, в ходе встречи с местными чиновниками, глава Глушковского района Павел Золотарев обратился Путину с просьбой создать буферную зону на территории Сумской области. Глава Кремля спросил, насколько глубокой должна быть эта буферная зона, и Золотарев заявил, что Россия должна захватить "по меньшей мере Сумы".

видео дня

По сообщениям западных и украинских источников, российская делегация во время украинско-российских переговоров 16 мая в Стамбуле, угрожала захватом Сумской области для создания "зоны безопасности".

Город Сумы расположен примерно в 25 километрах от международной границы. Буферная зона вместе с городом, сделала бы невозможным использование Силами обороны ствольной артиллерии и тактических дронов для ударов по территории России.

Эксперты ISW считают, что Путин, вероятно, планирует использовать возможные успехи в Сумской области, как рычаг давления во время будущих мирных переговоров, чтобы заставить Украину уступить часть этой области.

"Кремль, вероятно, инсценировал это взаимодействие на встрече 20 мая, чтобы представить Путина как эффективного лидера во время войны, который реагирует на призывы россиян по дальнейшему продвижению в Сумской области и намекает на претензии России на большую часть украинской территории", - предполагают эксперты.

Смогут ли оккупанты захватить Сумы

В Институте изучения войны убеждены, что российские войска вряд ли смогут захватить город Сумы в кратко- и среднесрочной перспективе, поскольку за последние три года армия РФ продемонстрировала неспособность быстро брать под контроль даже значительно меньшие населенные пункты Украины.

Военный аналитик Константин Машовец отметил, что основную часть штурмов на Сумском направлении осуществляют подразделения 18-й мотострелковой дивизии (11-й армейский корпус, Ленинградский военный округ) и 72-й мотострелковой дивизии (44-й армейский корпус, Ленинградский военный округ). Также, вероятно, привлечены элементы 83-й отдельной десантной бригады и действуют до четырех-пяти полков мотострелкового и стрелкового состава из мобилизационного резерва РФ.

В ISW убеждены, что перечисленные силы недостаточны для захвата такого крупного города, как Сумы, довоенное население которого составляло 256 тысяч человек.

"Украинские официальные лица также неоднократно выражали сомнения в том, что российские войска способны провести эффективную наступательную операцию для захвата города Сумы", - говорится в отчете ISW.

Летнее наступление России - последние новости

Как писал Главред, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко считает, что основной целью летней наступательной кампании россиян является выход к крупным городам, а не на административные границы Донецкой области. В частности, речь идет о Константиновке, Северске, а также об окружении Покровска.

Коваленко также считает маловероятной перспективу захвата Россией четырех украинских областей.

"Это исключительно мечты и фантазии Путина. Ведь у российских оккупационных войск сегодня нет возможности полностью захватить четыре украинские области: Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую", - сказал он.

Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что российские оккупанты не отказываются от своих захватнических целей. Враг сосредотачивает силы в Донецкой области. Это свидетельствует о том, что во время весенне-летнего наступления противник попытается оккупировать регион.

Другие новости:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Путин новости Украины война России и Украины Институт изучения войны
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Кремле придумали причину не подписывать мирный договор с Украиной

В Кремле придумали причину не подписывать мирный договор с Украиной

08:33Мир
Путин хочет захватить большой город в Украине: детали от ISW

Путин хочет захватить большой город в Украине: детали от ISW

07:42Война
РФ ударила ракетой по Харькову: повреждены 8 частных домов, есть пострадавшие

РФ ударила ракетой по Харькову: повреждены 8 частных домов, есть пострадавшие

06:34Война
Реклама

Популярное

Ещё
Украину ждет жара: синоптик Мартазинова назвала даты резкой смены погоды

Украину ждет жара: синоптик Мартазинова назвала даты резкой смены погоды

Почти 100 грн за килограмм: популярный фрукт в Украине внезапно стал деликатесом

Почти 100 грн за килограмм: популярный фрукт в Украине внезапно стал деликатесом

Под угрозой 5 крупных городов: Коваленко раскрыл замысел летнего наступления РФ

Под угрозой 5 крупных городов: Коваленко раскрыл замысел летнего наступления РФ

Шведы на Евровидении 2025 "украли" песню у Зиброва: смешное совпадение

Шведы на Евровидении 2025 "украли" песню у Зиброва: смешное совпадение

Китайский гороскоп на завтра 22 мая: Змеям - обиды, Собакам - критика

Китайский гороскоп на завтра 22 мая: Змеям - обиды, Собакам - критика

Последние новости

08:33

В Кремле придумали причину не подписывать мирный договор с Украиной

08:10

Две версии случившегося с Портновыммнение

07:59

"У нее зависимость": что известно о жизни Тони Паперной в РФ

07:42

Путин хочет захватить большой город в Украине: детали от ISW

06:34

РФ ударила ракетой по Харькову: повреждены 8 частных домов, есть пострадавшие

Украину ждет жара: синоптик Мартазинова назвала даты резкой смены погодыУкраину ждет жара: синоптик Мартазинова назвала даты резкой смены погоды
06:10

Нас ждет тяжелое летомнение

05:40

Минимальная зарплата в Украине 2025: сколько получите "чистыми" после налогов

05:16

Банановый десерт к чаю из трех ингредиентов за 5 минут - рецепт

04:30

Запрет, который многие слышали: можно ли принимать душ во время грозыВидео

Реклама
03:33

Катар подарил США самолет за $400 млн - Трамп гневно набросился на журналиста

03:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинках со спящим мальчиком за 21 секунду

02:30

Летнее наступление России: какие города Украины под угрозой

01:59

Тоттенхэм vs Манчестер Юнайтед: определился победитель Лиги Европы УЕФА

00:44

Дроны атакуют РФ: под ударом Москва и несколько областей

00:05

Гороскоп Таро на сегодня 22 мая: Близнецам - любовь, Ракам - экономический успех

21 мая, среда
23:43

Трамп, видимо, покинул Украину: FT указала на тревожные сигналы

23:26

Более 90% родителей в ступоре: ошеломляющий школьный математический вопрос

23:21

"Должны освободить всех": президент сделал важное заявление об обмене 1000 на 1000

22:53

Что на самом деле скрывает Кремль под "первопричинами войны": в СНБО дали ответ

22:45

"Война требует решений": журналист Бутусов мобилизовался в Нацгвардию

Реклама
22:25

Валерий Харчишин рассказал о неизлечимо больном сынеВидео

22:20

"Летом нам будет сложно": эксперт предупредил о возвращении отключений света

22:01

Убийство Портнова и изменение позиции Трампа: главные новости Украины (дайджест)

21:47

Умерла легендарная голливудская актриса, которую называли "королевой крика"

21:42

Транзит Юпитера круто изменит жизнь: астролог о сдвиге для всех знаков зодиака

21:30

Зачем пили вино в древности: культура, вера и традиции

21:03

Открестившийся от дочери Том Круз резко ответил на неудобный вопрос о ней

21:01

Когда сажать капусту в открытый грунт в мае - точные дни для невиданного урожаяВидео

20:49

Очаровывают всех вокруг - какие 3 знака зодиака обладают невероятной харизмой

20:44

Украинцев могут обязать платить налоги с переводов на банковские карты - депутат

20:40

Овощи сохранятся и "оживут": хитрый трюком со льдом сотворит настоящее чудоВидео

20:22

Четыре пули и контрольный: СМИ раскрыли новые детали убийства Андрея Портнова

20:16

Украину накроет опасный шторм: где будут лить грозовые дожди с градом и шквалами

19:45

В мире много ужасного, США больше не могут решать все проблемы – Рубио

19:37

От красоты дух захватывает: самые потрясающие бюджетные локации в УкраинеВидео

19:32

Не в Стамбуле - названо место и время новых переговоров о перемирии в Украине

19:25

Всего одна вещь притянет добро и благополучие: что нужно сделать 22 мая

19:10

Трамп ослабляет Украину в самый ответственный момент войны: спасут ли США Россиюмнение

19:05

"Операция идет": Генштаб ответил на заявления РФ о "завершении боев" на Курщине

19:00

Как приготовить пышные оладьи: рецепт на миллион со 100% результатом

Реклама
18:52

"Украинцы должны понять": названо главное и единственное условие завершения войны

18:39

Почему нельзя заходить далеко в лес 22 мая: какой праздник и день ангела

18:23

Россияне идут в "банзай атаки" на Харьковщине: в ВСУ заметили накопление сил

17:57

"Мы так больше не хотим": в Кремле сделали заявление о новых переговорах с УкраинойВидео

17:49

Трамп убежден, что Россия побеждает в войне - Bloomberg

17:35

Яд из косметички: названа грозящая ожогами и параличом лицевого нерва косметикаВидео

17:23

"СССР существует": советник Путина выдал абсурдное заявление о войне в УкраинеВидео

17:22

"Лето будет горячим": появился тревожный прогноз о войне и мирных переговорах

16:47

Принц Гарри возненавидел фото собственных детей: в чем причина

16:15

Кто стоит за убийством Портнова: экс-замглавы СБУ озвучил интересную версию

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Переговоры с Россией
Кремль поставил еще более жесткий ультиматум УкраинеВстреча Зеленского с Путиным и переговоры: в Кремле сделали заявлениеТрамп сделал заявление о Зеленском и Путине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять