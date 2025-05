Путин хочет захватить большой город в Украине: детали от ISW

Главные тезисы:

Российский диктатор Владимир Путин может планировать захват города Сумы и части Сумской области. Вероятно, своим визитом в Курскую область 20 мая глава РФ пытался создать основания для оправдания подобных планов. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Как отмечают эксперты ISW, в ходе встречи с местными чиновниками, глава Глушковского района Павел Золотарев обратился Путину с просьбой создать буферную зону на территории Сумской области. Глава Кремля спросил, насколько глубокой должна быть эта буферная зона, и Золотарев заявил, что Россия должна захватить "по меньшей мере Сумы".

По сообщениям западных и украинских источников, российская делегация во время украинско-российских переговоров 16 мая в Стамбуле, угрожала захватом Сумской области для создания "зоны безопасности".

Город Сумы расположен примерно в 25 километрах от международной границы. Буферная зона вместе с городом, сделала бы невозможным использование Силами обороны ствольной артиллерии и тактических дронов для ударов по территории России.

Эксперты ISW считают, что Путин, вероятно, планирует использовать возможные успехи в Сумской области, как рычаг давления во время будущих мирных переговоров, чтобы заставить Украину уступить часть этой области.

"Кремль, вероятно, инсценировал это взаимодействие на встрече 20 мая, чтобы представить Путина как эффективного лидера во время войны, который реагирует на призывы россиян по дальнейшему продвижению в Сумской области и намекает на претензии России на большую часть украинской территории", - предполагают эксперты.

В Институте изучения войны убеждены, что российские войска вряд ли смогут захватить город Сумы в кратко- и среднесрочной перспективе, поскольку за последние три года армия РФ продемонстрировала неспособность быстро брать под контроль даже значительно меньшие населенные пункты Украины.

Военный аналитик Константин Машовец отметил, что основную часть штурмов на Сумском направлении осуществляют подразделения 18-й мотострелковой дивизии (11-й армейский корпус, Ленинградский военный округ) и 72-й мотострелковой дивизии (44-й армейский корпус, Ленинградский военный округ). Также, вероятно, привлечены элементы 83-й отдельной десантной бригады и действуют до четырех-пяти полков мотострелкового и стрелкового состава из мобилизационного резерва РФ.

В ISW убеждены, что перечисленные силы недостаточны для захвата такого крупного города, как Сумы, довоенное население которого составляло 256 тысяч человек.

"Украинские официальные лица также неоднократно выражали сомнения в том, что российские войска способны провести эффективную наступательную операцию для захвата города Сумы", - говорится в отчете ISW.

Как писал Главред, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко считает, что основной целью летней наступательной кампании россиян является выход к крупным городам, а не на административные границы Донецкой области. В частности, речь идет о Константиновке, Северске, а также об окружении Покровска.

Коваленко также считает маловероятной перспективу захвата Россией четырех украинских областей.

"Это исключительно мечты и фантазии Путина. Ведь у российских оккупационных войск сегодня нет возможности полностью захватить четыре украинские области: Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую", - сказал он.

Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что российские оккупанты не отказываются от своих захватнических целей. Враг сосредотачивает силы в Донецкой области. Это свидетельствует о том, что во время весенне-летнего наступления противник попытается оккупировать регион.

Другие новости:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.