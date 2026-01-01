Собрали впечатляющую сумму: кто стал победителем 'Танцев со звездами'

Названы имена победителей спецвыпуска "Танцев со звездами".

"Танцы со звездами" - победители / коллаж: Главред, фото: instagram.com, "Танцы со звездами"

Победителями благотворительного спецвыпуска "Танцы со звездами" стали ветеранка Руся Данилкина и хореограф Павел Симакин.

Вчера, 31 декабря, стало известно, что пара стала фаворитами не только для судей, но и победила по результатам голосования.

Победители "Танцев со звездами" / фото: скрин instagram.com, "Танцы со звездами"

Кстати, благодаря выступлениям участников проекта удалось собрать более 1,6 млн. грн. на прицельную эвакуацию для Superhumans Center. Собранные средства пойдут на 36 прицельных эвакуаций, что сможет помочь спасти жизни, здоровье и конечности пострадавшим от российского террора.

Смотрите видео выступления Руси Данилкиной:

Выступление Руси Данилкиной / фото: скрин t.me/stars_ua_gl

Что такое Танці з зірками? Танці з зірками - украинское танцевальное шоу, адаптация британского проекта BBC "Strictly Come Dancing". Первый сезон вышл на телеканале 1+1 в 2006 году. Всего вышло 8 сезонов. Принцип "Танцев" прост - известные публичные личности и звезды шоу-бизнеса соревнуются за звание лучшего танцора. В этом им помогают партнеры - профессиональные танцоры и хореографы. Вместе с ними селебритис в прямом эфире исполняют танцевальный номер, на подготовку которого уходит неделя.

