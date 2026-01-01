Собрали впечатляющую сумму: кто стал победителем 'Танцев со звездами'

Кратко:
- Кто победил на "Танцах со звездами"
- Сколько денег удалось собрать для Superhumans Center
Победителями благотворительного спецвыпуска "Танцы со звездами" стали ветеранка Руся Данилкина и хореограф Павел Симакин.
Вчера, 31 декабря, стало известно, что пара стала фаворитами не только для судей, но и победила по результатам голосования.
Кстати, благодаря выступлениям участников проекта удалось собрать более 1,6 млн. грн. на прицельную эвакуацию для Superhumans Center. Собранные средства пойдут на 36 прицельных эвакуаций, что сможет помочь спасти жизни, здоровье и конечности пострадавшим от российского террора.
Смотрите видео выступления Руси Данилкиной:
Отметим, накануне Нового 2026 года украинские знаменитости обратились с искренними словами поддержки и поздравили читателей Главреда. В своих поздравлениях они говорят о выдержке, вере в Победу, внутренней силе и способности находить свет и гармонию даже в самые сложные времена.
А также президент Украины Владимир Зеленский простудился и рассказал об этом журналистам. Во время ответов на вопросы журналистов президент отметил, что болеет.
Что такое Танці з зірками?
Танці з зірками - украинское танцевальное шоу, адаптация британского проекта BBC "Strictly Come Dancing". Первый сезон вышл на телеканале 1+1 в 2006 году. Всего вышло 8 сезонов. Принцип "Танцев" прост - известные публичные личности и звезды шоу-бизнеса соревнуются за звание лучшего танцора. В этом им помогают партнеры - профессиональные танцоры и хореографы. Вместе с ними селебритис в прямом эфире исполняют танцевальный номер, на подготовку которого уходит неделя.
