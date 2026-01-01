Укр
Собрали впечатляющую сумму: кто стал победителем "Танцев со звездами"

Элина Чигис
1 января 2026, 10:15
Названы имена победителей спецвыпуска "Танцев со звездами".
Собрали впечатляющую сумму: кто стал победителем 'Танцев со звездами'
"Танцы со звездами" - победители / коллаж: Главред, фото: instagram.com, "Танцы со звездами"

Кратко:

  • Кто победил на "Танцах со звездами"
  • Сколько денег удалось собрать для Superhumans Center

Победителями благотворительного спецвыпуска "Танцы со звездами" стали ветеранка Руся Данилкина и хореограф Павел Симакин.

видео дня

Вчера, 31 декабря, стало известно, что пара стала фаворитами не только для судей, но и победила по результатам голосования.

Победители
Победители "Танцев со звездами" / фото: скрин instagram.com, "Танцы со звездами"

Кстати, благодаря выступлениям участников проекта удалось собрать более 1,6 млн. грн. на прицельную эвакуацию для Superhumans Center. Собранные средства пойдут на 36 прицельных эвакуаций, что сможет помочь спасти жизни, здоровье и конечности пострадавшим от российского террора.

Смотрите видео выступления Руси Данилкиной:

Выступление Руси Данилкиной
Выступление Руси Данилкиной / фото: скрин t.me/stars_ua_gl

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, накануне Нового 2026 года украинские знаменитости обратились с искренними словами поддержки и поздравили читателей Главреда. В своих поздравлениях они говорят о выдержке, вере в Победу, внутренней силе и способности находить свет и гармонию даже в самые сложные времена.

А также президент Украины Владимир Зеленский простудился и рассказал об этом журналистам. Во время ответов на вопросы журналистов президент отметил, что болеет.

Танці з зірками - украинское танцевальное шоу, адаптация британского проекта BBC "Strictly Come Dancing". Первый сезон вышл на телеканале 1+1 в 2006 году. Всего вышло 8 сезонов. Принцип "Танцев" прост - известные публичные личности и звезды шоу-бизнеса соревнуются за звание лучшего танцора. В этом им помогают партнеры - профессиональные танцоры и хореографы. Вместе с ними селебритис в прямом эфире исполняют танцевальный номер, на подготовку которого уходит неделя.

