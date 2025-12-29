Укр
"Тяжело": какие баллы получили участники "Танцев" и какие эмоции у них остались

Элина Чигис
29 декабря 2025, 12:43
Участники "Танцев со звездами" пережили сложный период подготовки.
Вчера, 28 декабря, впервые за четыре года, прошел эфир "Танцев со звездами". Участники спецвыпуска поделились своими эмоциями в интервью для сайта 1plus1.

Напомним, на паркет вышли 12 звездных пар, голосование за любимую пару продлится до 30 декабря, 00:00. Также этот спецвыпуск имеет важную миссию — поддержку Superhumans Center.

Баллы от судей для участников шоу:

  • Неля Шовкопляс и Макс Прохоров - 35
  • Руся Данилкина и Павел Симакин - 40
  • Павел Текучев и Анна Карелина - 39
  • Даша Квиткова и Женя Кот - 37
  • Натали Солоник и Александр Прохоров - 38
  • Никита Добрынин и Анна Манджура - 39
  • Наталка Денисенко и Антон Нестерко - 39
  • Наталья Островская и Дмитрий Загоруйко - 35
  • Женя Галич и Яна Цибульская - 38
  • Григорий Решетник и Юлия Сахневич - 38
  • KOLA и Сергей Ефремов - 40
  • Василий Байдак и Nadine - 36

Наталка Денисенко

"Я бы тысячу раз его повторила. Давно не испытывала таких эмоций, долго об этом мечтала и наконец эта мечта осуществилась. Самым сложным моментом было поднятие на полотнах над паркетом. Прежде всего потому, что мы не имели возможности хорошо его прорепетировать. Мы еще раз прогнали этот элемент на репетиции, но в день выступления уже не было возможности провести ее полноценно. У нас все получилось, хотя в этот напряженный момент было немного страшно. Но когда я увидела кадры того, как это выглядело на экране — это вау".

Никита Добрынин

"Перед выходом на сцену я волновался, наверное, раз 20. Это было тяжелее, чем казалось. И моя главная задача была выйти на сцену именно с этим волнением, на этих эмоциях. Потому что ожидание очень сильно истощает. Хотелось выйти на паркет на искренних и живых чувствах. И мне кажется, нам это удалось. Я прекрасно понимаю, что я не танцор и не хореограф, скорее всего, никогда им не стану. Но у меня есть уникальная возможность выйти на паркет в таком проекте. Для меня это действительно большая честь. И очень классно, как по мне, мы с этой задачей справились".

Натали Солоник

"Выступление было невероятное, но самое главное — это поддержка моего партнера. Можно много рассказывать о себе, но именно он меня настроил. И даже во время танца постоянно поддерживал. Он зарядил меня своей энергией. Но, честно говоря, нам тяжелым казался не один элемент — сложным был весь танец. Был период, когда все шло хорошо-хорошо, но финал никак не мог "родиться". Мы долго не могли логично завершить танец. Это давалось сложно, но совместными усилиями все-таки нашли решение. Хотелось дотанцевать его до конца и отдать ту эмоцию, которую мы в него вложили".

Павел Текучев

"Ощущения — это просто шок и вау! Такое удовольствие, пожалуй, невозможно почувствовать где-то вне подобных шоу. Я очень благодарен этому проекту за возможность прожить эти эмоции. У нас была четкая установка: мы выходим, чтобы получить удовольствие и поделиться им. Так и произошло. Я чувствовал каждое мгновение. Конечно, не все получилось на 100% так, как хотели, но мы были к этому готовы. Бывали репетиции, где мы танцевали даже лучше, чем сегодня. Сегодня, как нам кажется, возникли определенные технические моменты. Главное — мы довольны результатом и тем, что сегодня произошло".

Василий Байдак

"Это было очень тяжело. Мы потратили невероятное количество сил. Целый месяц репетиций — и морально, и физически это было действительно сложно. А сегодня на паркете произошла квинтэссенция всего этого процесса. Мы довольны. Нам было весело. Энергия буквально кружилась вокруг нас. Это было невероятно. Потрясающе. Просто вау".

Что такое Танці з зірками

Танці з зірками - украинское танцевальное шоу, адаптация британского проекта BBC "Strictly Come Dancing". Первый сезон вышл на телеканале 1+1 в 2006 году. Всего вышло 8 сезонов. Принцип "Танцев" прост - известные публичные личности и звезды шоу-бизнеса соревнуются за звание лучшего танцора. В этом им помогают партнеры - профессиональные танцоры и хореографы. Вместе с ними селебритис в прямом эфире исполняют танцевальный номер, на подготовку которого уходит неделя.

22:35

"У нее муж хороший": кум Лободы раскрыл секрет певицы

22:25

"Купянск наш — мы уходим": в МО РФ опозорились кадрами "контроля" над городом

21:49

"Дедлайнов не ставлю": Трамп заявил о выгодах для Украины от мирного соглашения

