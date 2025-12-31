Укр
Читать на украинском
Отключение света 1 января: в Укрэнерго рассказали, будут ли ограничения в четверг

Инна Ковенько
31 декабря 2025, 19:15
Графики почасовых отключений и графики ограничений мощности будут введены для промышленных и бытовых потребителей.
Отключение света 1 января
Отключение света 1 января / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В четверг, 1 января, в Украине вводятся графики почасовых отключений электроэнергии. Свет будут выключать во всех регионах. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго"

Причиной введения ограничений являются последствия российских ракетно-дронных атак на ключевые энергообъекты.

Кроме того, для промышленных потребителей будут применяться графики ограничения мощности. Эти меры направлены на стабилизацию энергосистемы, которая получила значительные повреждения от вражеских ударов.

В компании предупреждают, что время и объем применения ограничений могут меняться, поэтому украинцам рекомендуют следить за обновлениями на официальных страницах своих облэнерго.

"Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!", - говорится в сообщении.

Могут ли россияне сделать блэкаут по всей Украине - мнение эксперта

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отмечает, что сейчас Россия не способна одновременно "погасить" всю Украину. Причиной этого является существенное усиление систем противовоздушной обороны, а также накопленный значительный опыт по поддержанию стабильной работы энергосистемы. В таких условиях полный блэкаут по всей стране стал гораздо менее вероятным.

"При этом они "откусывают" регионы, загоняя их в темноту", - указал эксперт.

Отключение света в Украине - последние новости

Как писал Главред, 27 декабря, в Киеве и Киевской области, из-за вражеских атак на энергетические объекты, остаются без электроснабжения более 500 тысяч потребителей, а на Черниговщине - более 22 тысяч. Исполняющий обязанности министра энергетики Артем Некрасов рассказал, что враг целился по объектам генерации, передачи и распределения электроэнергии. Атаки начались ночью и продолжались в течение дня.

Недавно эксперт по энергетике, глава Лиги Энергетического Развития Украины Александр Голиздра рассказывал, повлияют ли сильные морозы на отключение света. Он заверил, что кратковременные морозы на 2 суток не вызовут критической ситуации.

Напомним, Литва передала Украине полный комплект оборудования для тепловой электростанции в рамках механизма гражданской защиты ЕС. Полученная ТЭС сможет обеспечить светом до 1 миллиона потребителей.

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

свет Укрэнерго отключения света
Новый год без переедания: эксперт назвала правила, которые спасут от набора веса

10:02

Лунный календарь стрижек на январь 2026

09:56

"Атака" как повод: РФ возобновила ультиматумы и заявления о капитуляции Украины - ISW

