Отключение света 1 января: в Укрэнерго рассказали, будут ли ограничения в четверг

Графики почасовых отключений и графики ограничений мощности будут введены для промышленных и бытовых потребителей.

Отключение света 1 января

В четверг, 1 января, в Украине вводятся графики почасовых отключений электроэнергии. Свет будут выключать во всех регионах. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго"

Причиной введения ограничений являются последствия российских ракетно-дронных атак на ключевые энергообъекты.

Кроме того, для промышленных потребителей будут применяться графики ограничения мощности. Эти меры направлены на стабилизацию энергосистемы, которая получила значительные повреждения от вражеских ударов.

В компании предупреждают, что время и объем применения ограничений могут меняться, поэтому украинцам рекомендуют следить за обновлениями на официальных страницах своих облэнерго.

"Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!", - говорится в сообщении.

Могут ли россияне сделать блэкаут по всей Украине - мнение эксперта

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отмечает, что сейчас Россия не способна одновременно "погасить" всю Украину. Причиной этого является существенное усиление систем противовоздушной обороны, а также накопленный значительный опыт по поддержанию стабильной работы энергосистемы. В таких условиях полный блэкаут по всей стране стал гораздо менее вероятным.

"При этом они "откусывают" регионы, загоняя их в темноту", - указал эксперт.

Отключение света в Украине - последние новости

Как писал Главред, 27 декабря, в Киеве и Киевской области, из-за вражеских атак на энергетические объекты, остаются без электроснабжения более 500 тысяч потребителей, а на Черниговщине - более 22 тысяч. Исполняющий обязанности министра энергетики Артем Некрасов рассказал, что враг целился по объектам генерации, передачи и распределения электроэнергии. Атаки начались ночью и продолжались в течение дня.

Недавно эксперт по энергетике, глава Лиги Энергетического Развития Украины Александр Голиздра рассказывал, повлияют ли сильные морозы на отключение света. Он заверил, что кратковременные морозы на 2 суток не вызовут критической ситуации.

Напомним, Литва передала Украине полный комплект оборудования для тепловой электростанции в рамках механизма гражданской защиты ЕС. Полученная ТЭС сможет обеспечить светом до 1 миллиона потребителей.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

