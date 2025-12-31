Естественная красота: Екатерина Усик показала, как выглядит с утра без макияжа

Вкратце:
- Екатерина Усик показала фото с утренней прогулки
- Сэлфи она сделала без фильтров и мэйкапа
Екатерина Усик, жена Александра Усика и мать четверых его детей, начала последний день старого года с прогулки на свежем воздухе. Припорошенная снегом, она сделала сэлфи с букетиком из сосны и рябины.
Снимок появился в блоге Екатерины в Instagram. Она продемонстрировала естественную красоту - без косметики и ретуши, хоть и с патчами под глазами.
Жена украинского боксера выглядит очень свежо, и не стесняется показывать свое лицо без фильтров - косметика в случае Екатерины Усик лишь подчеркивает естественную красоту, а не "заменяет" ее.
О персоне: Александр Усик
Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".
