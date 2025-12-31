Естественная красота: Екатерина Усик показала, как выглядит с утра без макияжа

Жена Александра Усика буквально излучает сияние.

Александр Усик жена - как выглядит Екатерина Усик без макияжа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/usyk_kate1505

Екатерина Усик, жена Александра Усика и мать четверых его детей, начала последний день старого года с прогулки на свежем воздухе. Припорошенная снегом, она сделала сэлфи с букетиком из сосны и рябины.

Снимок появился в блоге Екатерины в Instagram. Она продемонстрировала естественную красоту - без косметики и ретуши, хоть и с патчами под глазами.

Жена украинского боксера выглядит очень свежо, и не стесняется показывать свое лицо без фильтров - косметика в случае Екатерины Усик лишь подчеркивает естественную красоту, а не "заменяет" ее.

Александр Усик жена - как выглядит Екатерина Усик без макияжа / фото: instagram.com/usyk_kate1505

