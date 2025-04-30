Летнее наступление России: эксперт четко ответил, есть ли угроза для Днепра

Сейчас россияне сосредотачивают основные силы в Донецкой области.

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Эксперт рассказал о целях РФ во время весенне-летнего наступления / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap

Кратко:

Во время весенне-летнего наступления россияне попытаются захватить Донецкую область

Самыми горячими направлениями на фронте остаются Покровское и Лиманское

Пока нет реальных признаков наступления россиян на Павлоград или Днепр

Российские оккупанты не отказываются от своих захватнических целей. Враг сосредотачивает силы в Донецкой области и это свидетельствует о том, что во время весенне-летнего наступления противник попытается оккупировать регион. Об этом заявил военнослужащий Сил теробороны ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

По его словам, одними из самых горячих направлений на фронте остаются Покровское и Лиманское.

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"Это может свидетельствовать, я могу допускать, о том, что основным направлением удара на весенне-летнюю кампанию российских войск являются планы по полной оккупации Донецкой области в пределах административно-территориальных границ. Поэтому и Покровское направление, и Лиманское, они будут в поле зрения врага, в поле зрения его внимания. И как раз именно там они концентрируют силы", - рассказал военный эксперт.

Покровск / Инфографика: Главред

При этом Мусиенко подчеркнул, что по состоянию на сегодня нет реальных признаков наступления на Павлоград или Днепр.

"Когда мы говорим о том, что звучат сейчас и подкрепляются эти атаки информационно-психологическими операциями России о том, что на Днепр пойдут, на Павлоград пойдут, еще куда-то пойдут, то я всех призываю не реагировать на это панически, потому что на сегодня нет признаков того, что враг готов пойти на Днепр, Запорожье и так далее", - подчеркнул военнослужащий.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан сообщал, что несмотря на заявления российских оккупантов о якобы готовности к "майскому перемирию", количество вражеских штурмов на фронте только увеличивается. В частности, захватчики пытаются прорываться в Запорожской области, чтобы подойти ближе к областному центру.

Недавно представитель Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что ситуация на Новопавловском направлении значительно обострилась. Российские войска пытаются прорваться к границе Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей.

Кроме того, как писал Главред, российские оккупационные войска захватили поселок Сухая Балка Бахмутского района Донецкой области. Также, по данным аналитиков DeepState, враг продвинулся возле Константинополя, Дачного и в Торецке.

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Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

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