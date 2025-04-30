Война на территории РФ: названы важнейшие цели операций ВСУ

С военной точки зрения, пребывание ВСУ на территории РФ является выгодным.

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Присутствие ВСУ на территории РФ / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Минобороны РФ

Главное из заявления эксперта:

Важно, чтобы война была на территории России

Одна из целей ВСУ - создание буферной зоны

Операции ВСУ имеют военный и политический смысл

Военная необходимость в присутствии ВСУ на территории страны-агрессора России была, есть и будет. Об этом заявил ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в интервью Oboz.ua.

По его словам, одна из целей ВСУ - создание буферной зоны и попытка связать относительно большие силы российских сил именно в этих регионах.

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"Дело в том, что держать там позиционную оборону, то есть строить фортификации и находиться там на 1-й, 2-й, 3-й линии, как, например, возле Покровска, нам не надо. Мы можем маневрировать. Маневрируя небольшим количеством, мы можем заставлять врага держать там большое количество войск. С военной точки зрения, это вполне понятно и выгодно", - пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что важно, чтобы война была на территории России пока мы не можем достичь мира на приемлемых для нас условиях.

Гетман также добавил, что пребывание ВСУ на российской территории имеет как военный, так и политический смысл.

"Нельзя полностью разделять их, ведь война - это продолжение политики другими средствами. Если определенная военная операция имеет политическую целесообразность, это не значит, что она не имеет также военной целесообразности", - подытожил он.

Бои на территории РФ - что известно

Как сообщал Главред, 26 апреля российский диктатор Владимир Путин заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. В нем говорилось о "полном освобождении" Курской области от ВСУ.

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что Силы обороны Украины сохраняют свое присутствие в Курской области и контролируют почти 18 квадратных километров. Бои продолжаются.

Кроме того, украинские военные 19 апреля нанесли точный удар по вражескому объекту на территории Курской области РФ. Объект использовалась российскими военными для запуска БпЛА.

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Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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