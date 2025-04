ВСУ контратаковали и продвинулись на Донбассе: в ISW назвали направление

Главное:

Силы обороны Украины продвинулись на Торецком направлении, о чем свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 29 апреля.

ВСУ продвинулись вдоль улицы Центральной в южной части Щербиновки (к западу от Торецка), говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Со ссылкой на российских военных пропагандистов отмечается, что ВСУ контратаковали вблизи Березовки (к юго-западу от Торецка).

Кроме того, российские и украинские источники ISW сообщили о продолжении боевых действий в Курской области 29 апреля на фоне усилий путинской армии вытеснить ВСУ из региона. Уточняется, что Силы обороны Украины продолжают действовать в неопределенных приграничных районах Курской области.

Российские блогеры утверждали, что ВСУ контратаковали вблизи Поповки, в Грайворонском районе и в неопределенных районах вдоль границы Курской и Белгородской областей. В то же время войска РФ недавно продвинулись в Белгородской области. Согласно геолокационным кадрам, россияне продвинулись в полях к западу от Демидовки.

Также российские захватчики недавно продвинулись на севере Сумской области. Как показывают опубликованные 29 апреля геолокационные кадры, войска РФ продвинулись вдоль улицы Центральной в северной части н.п. Беловоды.

Вместе с тем российские захватчики недавно продвинулись на Покровском направлении. Как показывают опубликованные 29 апреля геолокационные кадры, войска РФ продвинулись вдоль железнодорожной линии к западу от н.п. Шевченко (к югу от Покровска).

Также российские захватчики недавно продвинулись на Кураховском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 28 и 29 апреля, показывают, что россияне продвинулись вдоль трассы H-15 Курахово - Запорожье, к западу от Константинополя, а также к северу и северо-западу от Разлива.

В ISW добавили, что недавно российские оккупанты продвинулись в направлении Великой Новоселки. Как показывают обнародованные 20 апреля геолокационные кадры, россияне продвинулись на северной части Вольного поля.

Ранее сообщалось о том, что спецназ ВСУ устроил засаду на врага. Силы специальных операций ВСУ провели специальную операцию против регулярных войск Северной Кореи.

Напомним, ранее Генштаб высмеял бред Путина о выходе ВСУ с Курщины. Заявления Владимира Путина о "разгроме" украинской группировки войск являются пропагандистской уловкой.

Как сообщал Главред, украинские военные 19 апреля нанесли точный удар по вражескому объекту РФ. Объект использовалась российскими военными для запуска БпЛА.

Читайте также:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.