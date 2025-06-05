РФ ударила по многоэтажкам в Харькове: среди раненых – ребенок и беременная женщина

Вы узнаете:
- Каким видом оружия нанесли удар оккупанты
- Сколько раненых в результате атаки
В ночь на четверг, 5 июня, армия РФ нанесла ракетный удар по Слободскому району Харькова, а также атаковала жилые многоэтажки дронами, есть раненые. Об этом написал мэр Харькова Игорь Терехов в своем Телеграм-канале.
По данным Терехова, под ракетным ударом оказался район с плотной жилой застройкой - Слободской.
"В результате прямых попаданий в жилые многоэтажки есть раненые. Горят квартиры и машины вблизи домов. Трое пострадавших в результате удара беспилотниками по Харькову, в том числе девочка 13 лет и почти восьмидесятилетний мужчина", - написал он.
Кроме того, добавил он, "несколько вражеских БПЛА" кружат над Харьковом.
Как уточнил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, количество пострадавших увеличилось до четырех человек.
По его данным, 17-летняя девушка, 79-летний мужчина, 74-летняя женщина и молодая беременная женщина пострадали в результате ударов РФ по Харькову.
Тем временем местные телеграм-каналы сообщают о пожарах в городе.
Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 4 июня в Харькове прогремела серия взрывов. Для ударов по Харькову враг применил 9 "Шахедов" и две ракеты, тип которых устанавливается.
В ночь на 3 июня российская оккупационная армия атаковала Чернигов дронами типа Герань-2. В результате атаки зафиксировано много повреждений. Серьезно пострадали четыре человека.
Под удар РФ попала и Одесса. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, сгорели автомобили. Самый масштабный пожар был в складских помещениях с продуктами питания. Есть раненые.
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