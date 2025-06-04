Кратко:
- На кого наорал и кого оскорбил путинист Киркоров
- В каком шоу появился больной Киркоров
Певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину и который сильно болен и лежит в больнице, появился в новом шоу, где вызверился на своих коллег.
Как пишут российские пропагандисты, участница, выступившая с песней, сильно впечатлила Киркорова, что он был готов отдать все оставшиеся силы, чтобы помочь команде угадать ее исполнение. Однако его коллеги по команде не разделили его восторга и ответили неверно.
"Глухие, глухомань, не услышали!", — разгневанно воскликнул Киркоров в адрес своих коллег, среди которых был и оступившийся Малахов. "А я отгадал, что она поет! Сразу было видно, что вы поете! Вы меня тронули до глубины души", — продолжал он.
"Может, потому что вы именно эту песню спели и тембр такой красивый! От вас шел свет, и я этот свет почувствовал, а мои коллеги нет! Глухие, слепые!", — добавил разгневанный путинист.
Отметим, 2 июня исполнитель вышел на связь с поклонниками — он вспомнил отца путчиста и украинофоба Бедроса Киркорова, которому в этот день могло бы исполниться 93 года.
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