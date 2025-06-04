Киркоров вызверился на Малахова и оскорбил его

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Филипп Киркоров / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Кратко:

На кого наорал и кого оскорбил путинист Киркоров

В каком шоу появился больной Киркоров

Певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину и который сильно болен и лежит в больнице, появился в новом шоу, где вызверился на своих коллег.

Как пишут российские пропагандисты, участница, выступившая с песней, сильно впечатлила Киркорова, что он был готов отдать все оставшиеся силы, чтобы помочь команде угадать ее исполнение. Однако его коллеги по команде не разделили его восторга и ответили неверно.

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Филипп Киркоров на сьемках фильма "Братья" / фото: скрин instagram.com/fkirkorov/?hl=uk

"Глухие, глухомань, не услышали!", — разгневанно воскликнул Киркоров в адрес своих коллег, среди которых был и оступившийся Малахов. "А я отгадал, что она поет! Сразу было видно, что вы поете! Вы меня тронули до глубины души", — продолжал он.

"Может, потому что вы именно эту песню спели и тембр такой красивый! От вас шел свет, и я этот свет почувствовал, а мои коллеги нет! Глухие, слепые!", — добавил разгневанный путинист.

У Киркорова заподозрили болезнь / Фото Instagram/ fkirkorov

Отметим, 2 июня исполнитель вышел на связь с поклонниками — он вспомнил отца путчиста и украинофоба Бедроса Киркорова, которому в этот день могло бы исполниться 93 года.

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