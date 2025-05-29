Путинист Пригожин рассекретил, что же происходит с Киркоровым на самом деле

Иосиф Пригожин предположил, почему Филипп Киркоров попал в неприятности.

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Филипп Киркоров - состояние здоровья / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров, t.me, Иосиф Пригожин

Кратко:

Пригожин очертил Киркорова, как артиста

Как он к нему относится

Российский продюсер Иосиф Пригожин, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, назвал певца Филиппа Киркорова "рабом".

В эфире одного из российских шоу путинист подчеркнул, что Киркоров жертвует собой ради зрителей.

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"Не все артисты готовы жертвовать собой, а у Филиппа есть такая черта: он раб сцены, своего имиджа и образа", — заявил Пригожин.

Филипп Киркоров ранее получил музыкальную награду / фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Также продюсер напомнил, что знаком с певцом с 1988 года и хорошо к нему относится.

Филипп Киркоров сейчас проходит лечение / фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Отметим, Филипп Киркоров получил ожоги второй степени во время выступления на сцене, а один из врачей заявил, что у певца может развиться сепсис. Якобы у артиста выявлены частичный некроз кожи и бурсит, и врачи предупреждали его об осложнениях.

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Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

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Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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