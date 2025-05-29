Путинист Пригожин рассекретил, что же происходит с Киркоровым на самом деле

Кратко:
- Пригожин очертил Киркорова, как артиста
- Как он к нему относится
Российский продюсер Иосиф Пригожин, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, назвал певца Филиппа Киркорова "рабом".
В эфире одного из российских шоу путинист подчеркнул, что Киркоров жертвует собой ради зрителей.
"Не все артисты готовы жертвовать собой, а у Филиппа есть такая черта: он раб сцены, своего имиджа и образа", — заявил Пригожин.
Также продюсер напомнил, что знаком с певцом с 1988 года и хорошо к нему относится.
Отметим, Филипп Киркоров получил ожоги второй степени во время выступления на сцене, а один из врачей заявил, что у певца может развиться сепсис. Якобы у артиста выявлены частичный некроз кожи и бурсит, и врачи предупреждали его об осложнениях.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Филипп Киркоров - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".
А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.
Вас может заинтересовать:
- "Любим наше государство": что известно о родителях Потапа
- Ирину Федишин публично обматерил известный певец - как это случилось
- "Кто вообще одобрил": Ани Лорак попала в крупные неприятности в РФ
Кто такой Филипп Киркоров?
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред