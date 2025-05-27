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Не от суррогатной матери: Киркоров планирует третьего ребенка

Алена Кюпели
27 мая 2025, 10:07
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Путинист Киркоров сообщил о своих планах стать отцом в третий раз - рассчитывает на мальчика.
Алла-Виктория Киркорова, Филипп Киркоров, Мартин Киркорови
Алла-Виктория Киркорова и Мартин Киркоров - дети суррогатной матери / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Кратко:

  • Что собрался делать Киркоров
  • Как он будет называть своего третьего ребенка

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, сообщил, что принял решение стать отцом в третий раз.

Как пишут российские пропагандисты, на одном из публичных мероприятий, путинист сообщил что хочет мальчика и уже даже выбрал имя для него. По словам Киркорова, мальчика он готов назвать Мирон.

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Алла-Виктория Киркорова скорбит по дедушке
Алла-Виктория Киркорова - трудный ребенок / фото: instagram.com, Алла-Виктория Киркорова

Позже путинист поставил под сомнение свои слова, ведь ему якобы надо поставить уже тех детей, которые у него есть - это Алла-Виктория и Мартин, которых Киркорову родила суррогатная мать. Хотя недавно сама дочь Киркорова поставила под сомнение "легенду" о суррогатной матери.

Филипп Киркоров со своими детьми
Филипп Киркоров со своими детьми / Фото 7 Дней

Кроме того, становится отцом в третий раз Киркоров уже не собирается от суррогатной матери. Он сообщил, что пойдет на отцовство в третий раз, только если встретит большую любовь. Однако, какого пола будет эта "любовь", пропутинский артист не уточнил.

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Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

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Кто такой Филипп Киркоров?

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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