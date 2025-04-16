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- В РФ не хотят платить гонорары артистам на 9 Мая
- Иосиф Пригожин высказал свое мнение по этому поводу
Российский продюсер Иосиф Пригожин, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, высказал свое недовольство, поскольку российских артистов призвали выступать на 9 Мая бесплатно.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, депутат Нина Останина заявила, что артистам не нужно платить гонорары на 9 Мая, ведь "патриотизм не должен быть платным".
Но Пригожин раскритиковал такую идею, ведь именно на концертах артисты зарабатывают.
"У людей целые коллективы, кто их будет кормить, кто им будет платить зарплаты? Артисты вкладывают деньги в свою карьеру, в творчество, песни и клипы. Например, последний альбом, который мы выпустили с Валерией, обошелся нам почти в 250 тысяч евро. Почему артист должен быть козлом отпущения?" — сказал путинист.
Также любитель диктатора Путина заявил, что власть должна поддерживать артистов, а не наоборот.
"90% артистов в кредитах сидят. Кто будет это компенсировать? Депутаты это финансируют? Надо наоборот поддерживать артистов, которые остались в стране, поддерживают страну", — добавил продюсер.
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Иосиф Пригожин - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, ранее Иосиф Пригожин пожаловался, что его волнует зависимость жены Валерии на счет контроля питания. Продюсер отметил, что артистка даже в ресторане взвешивает еду, чтобы не переесть.
А также Иосиф Пригожин поделился, что он с Валерией слишком разные. У певицы свой взгляд на мир. Также он утверждает, что супруга всегда на его стороне, а их отношения построены на уважении и поддержке.
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Кто такой Иосиф Пригожин?
Иосиф Пригожин — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: "Овация" как лучший "Продюсер года", "Лучший продюсер десятилетия" по версии телеканала "МУЗ-ТВ", "Лучший бизнесмен года".
В марте 2014 года подписал письмо президенту России Владимиру Путину в поддержку аннексии Крыма. Однако в августе 2016 года отрицал подписание им и супругой какого-либо документа.
В августе 2015 года СБУ внесла Пригожина в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.
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