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Путинист Иосиф Пригожин пошел против властей РФ - что произошло

Элина Чигис
16 апреля 2025, 09:28
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Иосиф Пригожин не поддерживает скандальную идею.
Иосиф Пригожин, Валерия
Иосиф Пригожин - новое заявление / коллаж: Главред, фото: t.me, Иосиф Пригожин

Вы узнаете:

  • В РФ не хотят платить гонорары артистам на 9 Мая
  • Иосиф Пригожин высказал свое мнение по этому поводу

Российский продюсер Иосиф Пригожин, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, высказал свое недовольство, поскольку российских артистов призвали выступать на 9 Мая бесплатно.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, депутат Нина Останина заявила, что артистам не нужно платить гонорары на 9 Мая, ведь "патриотизм не должен быть платным".

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Но Пригожин раскритиковал такую идею, ведь именно на концертах артисты зарабатывают.

"У людей целые коллективы, кто их будет кормить, кто им будет платить зарплаты? Артисты вкладывают деньги в свою карьеру, в творчество, песни и клипы. Например, последний альбом, который мы выпустили с Валерией, обошелся нам почти в 250 тысяч евро. Почему артист должен быть козлом отпущения?" — сказал путинист.

Иосиф Пригожин возмутился по поводу гонораров
Иосиф Пригожин возмутился по поводу гонораров / фото: скрин t.me, Радиоточка НСН

Также любитель диктатора Путина заявил, что власть должна поддерживать артистов, а не наоборот.

Путинист Пригожин постоянно восхваляет свою жену
Путинист Пригожин постоянно восхваляет свою жену / фото: t.me, Иосиф Пригожин

"90% артистов в кредитах сидят. Кто будет это компенсировать? Депутаты это финансируют? Надо наоборот поддерживать артистов, которые остались в стране, поддерживают страну", — добавил продюсер.

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Иосиф Пригожин - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее Иосиф Пригожин пожаловался, что его волнует зависимость жены Валерии на счет контроля питания. Продюсер отметил, что артистка даже в ресторане взвешивает еду, чтобы не переесть.

А также Иосиф Пригожин поделился, что он с Валерией слишком разные. У певицы свой взгляд на мир. Также он утверждает, что супруга всегда на его стороне, а их отношения построены на уважении и поддержке.

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Кто такой Иосиф Пригожин?

Иосиф Пригожин — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: "Овация" как лучший "Продюсер года", "Лучший продюсер десятилетия" по версии телеканала "МУЗ-ТВ", "Лучший бизнесмен года".
В марте 2014 года подписал письмо президенту России Владимиру Путину в поддержку аннексии Крыма. Однако в августе 2016 года отрицал подписание им и супругой какого-либо документа.
В августе 2015 года СБУ внесла Пригожина в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.

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