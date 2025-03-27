Путинист Иосиф Пригожин публично признался в своей зависимости - детали

Вы узнаете:
- Иосиф Пригожин признался, как выходит из дома
- Путинист имеет целый список обязательных вещей
Российский продюсер Иосиф Пригожин, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, рассказал, как он начинает свой день. Оказывается, у путиниста есть целый список вещей, без которых он не выходит из дома.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, Пригожин обязательно берет с собой ключи и телефон с портретом жены – российской певицы Валерии, который считает своим талисманом и всегда носит с собой.
Также любитель диктатора Путина берет наличные деньги и картхолдер, в котором находятся кредитные карты с правами, скидочные карты.
Путинист обязательно уходит из дома с наушниками, чтобы хвастаться перед друзьями новыми песнями жены.
Еще Пригожин признался, что молиться перед выходом также, как и перед сном. А настоящей своей зависимостью продюсер считает Валерию.
"Еще один важный момент — если я не увидел просыпающуюся Валерию и глубину ее глаз, я тоже чувствую себя некомфортно и у меня плохое настроение", — добавил путинист.
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Иосиф Пригожин - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, ранее Иосиф Пригожин пожаловался, что его волнует зависимость жены Валерии на счет контроля питания. Продюсер отметил, что артистка даже в ресторане взвешивает еду, чтобы не переесть.
А также Иосиф Пригожин поделился, что он с Валерией слишком разные. У певицы свой взгляд на мир. Также он утверждает, что супруга всегда на его стороне, а их отношения построены на уважении и поддержке.
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Кто такой Иосиф Пригожин?
Иосиф Пригожин — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: "Овация" как лучший "Продюсер года", "Лучший продюсер десятилетия" по версии телеканала "МУЗ-ТВ", "Лучший бизнесмен года".
В марте 2014 года подписал письмо президенту России Владимиру Путину в поддержку аннексии Крыма. Однако в августе 2016 года отрицал подписание им и супругой какого-либо документа.
В августе 2015 года СБУ внесла Пригожина в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.
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