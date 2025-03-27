Путинист Иосиф Пригожин публично признался в своей зависимости - детали

Иосиф Пригожин озадачил своим заявлением.

https://glavred.info/starnews/putinist-iosif-prigozhin-publichno-priznalsya-v-svoey-zavisimosti-detali-10650782.html Ссылка скопирована

Иосиф Пригожин рассказал о своих ритуалах / коллаж: Главред, фото: t.me, Иосиф Пригожин

Вы узнаете:

Иосиф Пригожин признался, как выходит из дома

Путинист имеет целый список обязательных вещей

Российский продюсер Иосиф Пригожин, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, рассказал, как он начинает свой день. Оказывается, у путиниста есть целый список вещей, без которых он не выходит из дома.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Пригожин обязательно берет с собой ключи и телефон с портретом жены – российской певицы Валерии, который считает своим талисманом и всегда носит с собой.

видео дня

Также любитель диктатора Путина берет наличные деньги и картхолдер, в котором находятся кредитные карты с правами, скидочные карты.

Иосиф Пригожин тесно связан с женой / фото: t.me, Иосиф Пригожин

Путинист обязательно уходит из дома с наушниками, чтобы хвастаться перед друзьями новыми песнями жены.

Еще Пригожин признался, что молиться перед выходом также, как и перед сном. А настоящей своей зависимостью продюсер считает Валерию.

Путинист Пригожин постоянно восхваляет свою жену / фото: t.me, Иосиф Пригожин

"Еще один важный момент — если я не увидел просыпающуюся Валерию и глубину ее глаз, я тоже чувствую себя некомфортно и у меня плохое настроение", — добавил путинист.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Иосиф Пригожин - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее Иосиф Пригожин пожаловался, что его волнует зависимость жены Валерии на счет контроля питания. Продюсер отметил, что артистка даже в ресторане взвешивает еду, чтобы не переесть.

А также Иосиф Пригожин поделился, что он с Валерией слишком разные. У певицы свой взгляд на мир. Также он утверждает, что супруга всегда на его стороне, а их отношения построены на уважении и поддержке.

Вас может заинтересовать:

Кто такой Иосиф Пригожин? Иосиф Пригожин — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: "Овация" как лучший "Продюсер года", "Лучший продюсер десятилетия" по версии телеканала "МУЗ-ТВ", "Лучший бизнесмен года".

В марте 2014 года подписал письмо президенту России Владимиру Путину в поддержку аннексии Крыма. Однако в августе 2016 года отрицал подписание им и супругой какого-либо документа.

В августе 2015 года СБУ внесла Пригожина в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред