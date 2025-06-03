"Когда только ВИЧ": врач заговорил о диагнозе путиниста Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров значительно похудел в последнее время.

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Филипп Киркоров - болезнь / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Кратко:

Филипп Киркоров борется с недугом

Чем он может быть болен

Российский врач Андрей Звонков поделился, что певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, сбросил вес из-за болезней.

В комментарии пропагандистским росСМИ медик объяснил свои предположения.

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"Если Киркоров, больной сахарным диабетом, причем в достаточно серьезной форме, постоянно получает инсулин, конечно, он станет так выглядеть. Плюс еще, я уверен, он как-то очень жестко за собой следит, пытается похудеть и, может быть, перестарался в своем похудении до анорексии. Налицо все ее признаки", – отметил Звонков.

Киркоров перестал появляться на публике / фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Также он предположил, что путинист может быть болен на ВИЧ и посоветовал проверить его на это заболевание.

Филипп Киркоров пока не комментировал свое состояние / фото: facebook.com, Филипп Киркоров

"При ВИЧ у людей жесточайшая диарея развивается, меняется состав микробиоты кишечника и иногда, когда только ВИЧ стали диагностировать, всё и начиналось с того, что у людей была пневмония непонятно какого происхождения", – добавил врач.

Напомним, Киркоров получил ожоги второй степени во время выступления в Санкт-Петербурге, а один из врачей заявил, что у певца может развиться сепсис. Якобы у артиста выявлены частичный некроз кожи и бурсит, и врачи предупреждали его об осложнениях.

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Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

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Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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