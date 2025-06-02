"Страшные слова": что происходит с путинистом Филиппом Киркоровым

Отар Кушанашвили назвал причину проблем Филиппа Киркорова.

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Филипп Киркоров - состояние здоровья / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Кратко:

Отар Кушанашвили высказался о Киркорове

Кто виноват в ожоге певца

Российский журналист и ведущий Отар Кушанашвили побеспокоился за состояние здоровья певца Филиппа Киркорова, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину.

В эфире шоу "Каково?!" Отар отметил, что путинист сам виноват в том, что получил травму на своем недавнем концерте.

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Кушанашвили признался, что беспокоится за певца, несмотря на то, что Киркоров не поддержал его, когда он боролся с раком.

Филипп Киркоров сейчас проходит лечение / фото: facebook.com, Филипп Киркоров

"Вот когда зазвучали слова „некроз", „малокровие", „диабет", тогда я заволновался, потому что так получилось и тому виной его всегдашние выкрутасы, его позерство, фиглярство, гаерство. Я не верил ни единому слову касаемо персоны Киркорова. Он сам превратил свою жизнь в посмешище. Но когда я увидел фото, и когда зазвучали те страшные слова, которые я уже привел, я забеспокоился", — сказал журналист.

Также ведущий не исключил, что случившееся стало последствием частых походов Филиппа к пластическому хирургу.

"Думаю, все, что он делает с организмом, уже достигает уровня Шапито", - добавил Отар.

Филипп Киркоров пока не комментировал свое состояние / фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Напомним, Филипп Киркоров получил ожоги второй степени во время выступления на сцене, а один из врачей заявил, что у певца может развиться сепсис. Якобы у артиста выявлены частичный некроз кожи и бурсит, и врачи предупреждали его об осложнениях.

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Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

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Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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