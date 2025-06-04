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Посольство США предупредило о риске мощного обстрела Украины

Виталий Кирсанов
4 июня 2025, 21:04
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Гражданам США рекомендовали следить за сообщениями украинских властей о воздушных угрозах.
Посольство США предупредило о риске мощного обстрела Украины
Посольство США предупредило о риске мощного обстрела Украины / коллаж: Главред, фото: Посольство США в Украине, alerts.in.ua

Кратко:

  • РФ усилила интенсивность ракетных и беспилотных атак Украины
  • Существует постоянный риск значительных воздушных атак со стороны РФ

Посольство США в Украине опубликовало в среду, 4 июня, предупреждение о росте риска массированного российского обстрела. Гражданам США рекомендовали следить за сообщениями украинских властей о воздушных угрозах. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине.

В посольстве отметили, что в течение последних недель Россия усилила интенсивность ракетных и беспилотных атак против Украины, и сейчас "существует постоянный риск значительных воздушных атак".

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"Посольство США в Киеве призывает граждан США соблюдать должную осторожность. Как всегда, мы рекомендуем быть готовыми немедленно спрятаться в укрытие в случае объявления воздушной тревоги", - говорится в заявлении.

Рекомендации для граждан:

  • Следите за обновлениями через местные СМИ.
  • Заранее определите ближайшие укрытия для безопасного пребывания.
  • В случае воздушной тревоги немедленно направляйтесь в убежище.
  • Следуйте инструкциям местных властей и служб экстренной помощи.

Стоит заметить, что подобное предупреждение посольство уже публиковало 9 мая.

"Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально значительном воздушном нападении, которое может произойти в любой момент в течение следующих нескольких дней", - говорилось в мае в заявлении.

Отметим, сегодня президент США Дональд Трамп обсудил с президентом России Владимиром Путиным Украину и Иран.

"Мы обсудили нападение Украины на пришвартованные российские самолеты, а также различные другие нападения, которые совершались обеими сторонами. Это был хороший разговор, но не такой, который приведет к немедленному миру. Президент Путин очень решительно заявил, что он будет вынужден ответить на недавнее нападение на аэродромы", - заявил Трамп.

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Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, 3 июня российские войска атаковали город Сумы. По данным Сумской областной военной администрации в результате обстрела, есть погибшие и много раненых.

Кроме того, в ночь с 31 мая на 1 июня, начиная с 19:30, армия РФ осуществила масштабную воздушную атаку по Украине, использовав 479 единиц воздушного вооружения. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, было зафиксировано попадание по 18 объектам в разных областях страны.

Между тем аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что украинская операция по уничтожению российской стратегической авиации может временно снизить способность России осуществлять дальнейшие массированные удары по Украине.

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