РФ нанесла беспрецедентный удар по Украине: какие области пострадали

О чем говорится в материале:
- РФ нанесла рекордный удар по Украине
- Под ударом оказались сразу 7 областей
В ночь на 1 июня, начиная с 19:30 31 мая, российские войска осуществили массированную атаку по территории Украины, применив всего 479 воздушных средств поражения. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. В результате атаки зафиксировано попадание по 18 объектам в разных регионах страны.
В частности, россияне выпустили:
- 472 ударные дроны типа Shahed, а также беспилотники-имитаторы различных модификаций по направлениям: Миллерово, Шаталово, Курск, Орел, Брянск и Приморско-Ахтарск (РФ);
- 3 баллистические ракеты типа "Искандер-М" или KN-23 с территорий Курской и Воронежской областей;
- 4 крылатые ракеты воздушного и наземного базирования типа Х-101 и "Искандер-К".
Отмечается, что основные удары были направлены на Харьковскую, Сумскую, Житомирскую, Одесскую, Донецкую, Днепропетровскую и Запорожскую области.
Атаку отражали силы авиации, зенитно-ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 13:30 1 июня, по предварительным данным, противовоздушная оборона уничтожила 385 вражеских целей:
- 210 ударных дронов типа Shahed и других беспилотников,
- 3 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К.
213 воздушных целей были сбиты средствами огневого поражения, еще 172 - выведены из строя или заглушены средствами РЭБ.
"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 18 локациях", - резюмировали в Воздушных силах ВСУ.
Удары по Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 1 июня войска РФ нанесли ракетный удар по одному из учебных центров Сухопутных войск ВСУ. В результате атаки есть погибшие и раненые военнослужащие, сообщили в командовании Сухопутных войск Украины.
Той же ночью, 1 июня, армия РФ ударила по критически важному объекту инфраструктуры в Запорожье, сообщил руководитель Запорожской ОГА Иван Федоров.
Журнал The Economist ранее сообщал, что у России на вооружении находится около 500 баллистических ракет. Однако руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко считает, что эта цифра занижена - на самом деле запас ракет в РФ значительно больше, в частности благодаря помощи со стороны Северной Кореи. По его словам, Россия также имеет достаточное количество крылатых ракет, а скопление такого арсенала свидетельствует о возможной подготовке к новой волне массированных ударов.
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Что такое дрон Shahed
Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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