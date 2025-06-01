РФ нанесла беспрецедентный удар по Украине: какие области пострадали

РФ нанесла рекордный удар по Украине с применением почти 500 средств поражения, зафиксировано попадание в 18 локациях, отметили в Воздушных силах ВСУ.

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Больше всего пострадали сразу 7 областей Украины Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

О чем говорится в материале:

РФ нанесла рекордный удар по Украине

Под ударом оказались сразу 7 областей

В ночь на 1 июня, начиная с 19:30 31 мая, российские войска осуществили массированную атаку по территории Украины, применив всего 479 воздушных средств поражения. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. В результате атаки зафиксировано попадание по 18 объектам в разных регионах страны.

В частности, россияне выпустили:

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472 ударные дроны типа Shahed, а также беспилотники-имитаторы различных модификаций по направлениям: Миллерово, Шаталово, Курск, Орел, Брянск и Приморско-Ахтарск (РФ);

3 баллистические ракеты типа "Искандер-М" или KN-23 с территорий Курской и Воронежской областей;

4 крылатые ракеты воздушного и наземного базирования типа Х-101 и "Искандер-К".

Отмечается, что основные удары были направлены на Харьковскую, Сумскую, Житомирскую, Одесскую, Донецкую, Днепропетровскую и Запорожскую области.

Атаку отражали силы авиации, зенитно-ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 13:30 1 июня, по предварительным данным, противовоздушная оборона уничтожила 385 вражеских целей:

210 ударных дронов типа Shahed и других беспилотников,

3 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К.

213 воздушных целей были сбиты средствами огневого поражения, еще 172 - выведены из строя или заглушены средствами РЭБ.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 18 локациях", - резюмировали в Воздушных силах ВСУ.

/ Инфографика: Воздушные силы ВСУ

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Напомним, как ранее сообщал Главред, 1 июня войска РФ нанесли ракетный удар по одному из учебных центров Сухопутных войск ВСУ. В результате атаки есть погибшие и раненые военнослужащие, сообщили в командовании Сухопутных войск Украины.

Той же ночью, 1 июня, армия РФ ударила по критически важному объекту инфраструктуры в Запорожье, сообщил руководитель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Журнал The Economist ранее сообщал, что у России на вооружении находится около 500 баллистических ракет. Однако руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко считает, что эта цифра занижена - на самом деле запас ракет в РФ значительно больше, в частности благодаря помощи со стороны Северной Кореи. По его словам, Россия также имеет достаточное количество крылатых ракет, а скопление такого арсенала свидетельствует о возможной подготовке к новой волне массированных ударов.

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Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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