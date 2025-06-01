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Ответ на наступление РФ: известно, может ли Украина добиться перелома на фронте

Мария Николишин
1 июня 2025, 13:04
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Политолог говорит, что Украина может создать неприятности России.
Ответ на наступление РФ: известно, может ли Украина добиться перелома на фронте
Могут ли ВСУ контратаковать / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, ОК "Запад"

Главное из заявления политолога:

  • Сейчас у ВСУ нет перспективы кардинально изменить ситуацию на фронте
  • В войне на истощение у Украины более слабые позиции
  • Украина может контратаковать, но это будут бои местного значения

В свое время Москву ошеломила Курская операция ВСУ, которая спутала противнику карты. Но может ли Украина помешать наступлению России сейчас? Об этом на чате в Главреде рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Курская операция ударила по мифологеме о том, что "ВСУ на грани, а фронт вот-вот рухнет". Тогда все увидели, что у ВСУ есть еще и резервы, и боеспособные части, которые могут нанести серьезный удар. Если бы это была рейдовая операция, во время которой мы бы ударили, зашли и отошли, можно было бы аплодировать, но поскольку все затянулось и трансформировалось в девятимесячное сидение в Курской области, не имея нормальных фортификаций и достаточного количества резервов, это превратилось в авантюру", - сказал он.

По его словам, пока нет перспективы кардинального переворота "доски", который мог бы изменить стратегический баланс сил.

"В войне на истощение у нас более слабые позиции, несмотря на санкционный режим и помощь партнеров. Ведь состояние экономики и демографии с самого начала говорило о том, что к войне на истощение Украина не готова. Но три года мы продержались. Благо, что поступала военная и финансовая помощь. Но всему приходит конец. К сожалению, изменение политической конъюнктуры в США и кризис в экономике стран Евросоюза ставят нас в крайне уязвимую позицию", - отметил Золотарев.

Он также добавил, что безусловно, контратаковать Украина может. Но это, скорее, будут бои местного значения. А вот бои оперативно-тактического уровня вряд ли будут: для этого нужны десятки тысяч военнослужащих и сотни единиц техники, а такого свободного ресурса сейчас нет.

"Украина может создать неприятности России, но добиться стратегического перелома при нынешнем уровне возможностей и поддержки - нет", - подытожил политолог.

Смотрите видео, в котором Андрей Золотарев рассказал о том, как Путин играет на чувствах Трампа, к какому выбору толкают Украину США, и возможен ли крах России:

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал, что российские войска продолжают штурмовать позиции украинских сил на границе Сумской области. Враг действует активнее на отдельных направлениях, используя небольшие пехотные подразделения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на украинском фронте увеличилась российская активность. Наиболее серьезные бои фиксируются на Покровском, Лиманском, Купянском направлениях.

В то же время, данные проекта DeepState свидетельствуют о том, что россияне оккупировали территорию площадью 3 километра на границе Сумской области и движутся оттуда к поселку Александрия.

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Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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