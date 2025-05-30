Абсолютно новая тактика РФ: ВСУ предупредили об угрозе для большого города

Что сказал военный:
- В Торецке продолжаются бои на руинах
- Оккупанты стремятся прорваться к Константиновке
- Враг применил новую технику боев
В городе Торецк, что в Донецкой области, продолжаются бои украинских защитников с войсками страны-агрессора России, которые хотят захватить населенный пункт. Об этом в эфире Еспресо сообщил пресс-офицер 100-й ОМБр Сергей Хоминский.
По его словам, теперь эти бои нельзя назвать уличными, ведь уцелевших зданий в Торецке уже не осталось. Поэтому можно говорить о новом явлении на фронте - бои на руинах. Военный называет это совершенно новой тактикой РФ.
Таким образом противник продолжает попытки прорваться через барьер в виде Торецка и приблизиться к городу Константиновка.
"Константиновка - это первый город из пояса четырех городов: Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск. Это - та самая Краматорско-Константиновская агломерация, которая является стратегической линией обороны и нашей твердыней на неоккупированной части Донецкой области", - подчеркнул Хоминский.
Ситуация на Торецком направлении - последние новости
Напомним, Главред писал, что оборона города Торецк в Бахмутском районе Донецкой области продолжается. В городе еще остаются позиции украинских военных.
Ранее сообщалось, что оккупанты продвинулись в западной части Торецка и к востоку от Новой Полтавки (к западу от Торецка) вдоль трассы Т-0504 Покровск - Константиновка.
Накануне стало известно, что армия страны-агрессора России атакует позиции ВСУ в районе Торецка в Донецкой области, используя мотоциклы для быстрых маневров.
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Что известно о 100-й отдельной механизированной бригаде?
100-я отдельная механизированная бригада (100 ОМБр) - соединение Сухопутных войск Украины численностью в бригаду, пишет Википедия.
В 2018 году во Владимире на Волыни была создана 100-я отдельная бригада территориальной обороны. В 2023 году во время российского полномасштабного нападения бригада выполняла боевые задачи на Лиманском направлении. Весной 2024 года бригада переформирована в механизированную.
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