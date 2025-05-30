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Враг прорывается, людей эвакуируют: в ОВА сообщили о ситуации на Сумщине

Анна Косик
30 мая 2025, 11:28
787
Ситуация на линии соприкосновения постоянно меняется.
ВСУ
Сколько населенных пунктов контролирует армия РФ в Сумской области пока неизвестно / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Что сообщили в ОВА:

  • С Сумщины эвакуируют население
  • Оккупанты предпринимают попытки наступления
  • ВСУ держат ситуацию под контролем

Оккупационная армия страны-агрессора России на границе с Сумской областью продолжает попытки проведения наступательных действий. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава ОГА Олег Григоров.

По его словам, ситуация в области остается сложной, продолжается эвакуация местного населения, а на линии боевого соприкосновения обстановка постоянно меняется.

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"По состоянию на сегодняшнее утро враг пытается проводить наступательные действия. Ситуация сложная, как обычно во время действий агрессора. В то же время коммуникация с командованием военных у меня 24/7", - подчеркнул он.

Украинские защитники контролируют ситуацию, но линия фронта остается гибкой, поэтому Григоров отказался называть количество населенных пунктов, которые оказались под контролем врага.

"Мы имеем постоянные движения, как и успехи наших Вооруженных сил Украины. Поэтому такую информацию пока не могу предоставить. Речь может идти только об определенной "серой" зоне, в которой ведутся наиболее активные и боевые действия", - пояснил глава Сумской ОГА.

Наступление оккупантов в Сумской области - последние новости

Напомним, Главред писал, что аналитики DeepState сообщили о том, что российские оккупационные войска усиливают активность в Сумской области. Следующей целью ВС РФ в регионе является захват сел Юнаковка и Хотень.

Накануне в ОП сообщили, что российские оккупационные войска активизировались на границе с Сумской областью, пытаясь прорвать оборону. На этом участке фронта продолжаются ожесточенные бои.

Ранее в Третьей штурмовой сообщили, что главная задача врага на Сумском и Харьковском направлениях - зайти на территории областей, а затем использовать это в переговорном процессе.

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Кто такой Олег Григоров?

Олег Григоров - украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Председатель Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником главы Национальной полиции Украины, пишет Википедия.

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