Враг прорывается, людей эвакуируют: в ОВА сообщили о ситуации на Сумщине

Что сообщили в ОВА:
- С Сумщины эвакуируют население
- Оккупанты предпринимают попытки наступления
- ВСУ держат ситуацию под контролем
Оккупационная армия страны-агрессора России на границе с Сумской областью продолжает попытки проведения наступательных действий. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава ОГА Олег Григоров.
По его словам, ситуация в области остается сложной, продолжается эвакуация местного населения, а на линии боевого соприкосновения обстановка постоянно меняется.
"По состоянию на сегодняшнее утро враг пытается проводить наступательные действия. Ситуация сложная, как обычно во время действий агрессора. В то же время коммуникация с командованием военных у меня 24/7", - подчеркнул он.
Украинские защитники контролируют ситуацию, но линия фронта остается гибкой, поэтому Григоров отказался называть количество населенных пунктов, которые оказались под контролем врага.
"Мы имеем постоянные движения, как и успехи наших Вооруженных сил Украины. Поэтому такую информацию пока не могу предоставить. Речь может идти только об определенной "серой" зоне, в которой ведутся наиболее активные и боевые действия", - пояснил глава Сумской ОГА.
Наступление оккупантов в Сумской области - последние новости
Напомним, Главред писал, что аналитики DeepState сообщили о том, что российские оккупационные войска усиливают активность в Сумской области. Следующей целью ВС РФ в регионе является захват сел Юнаковка и Хотень.
Накануне в ОП сообщили, что российские оккупационные войска активизировались на границе с Сумской областью, пытаясь прорвать оборону. На этом участке фронта продолжаются ожесточенные бои.
Ранее в Третьей штурмовой сообщили, что главная задача врага на Сумском и Харьковском направлениях - зайти на территории областей, а затем использовать это в переговорном процессе.
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Кто такой Олег Григоров?
Олег Григоров - украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Председатель Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником главы Национальной полиции Украины, пишет Википедия.
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