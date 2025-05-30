В Украине взлетела цена на популярный продукт: какой сюрприз ждет в магазинах

Свинина существенно подорожала, и дешеветь она, скорее всего, не будет.

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Свинина в ближайшее время не подешевеет / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Кратко:

Свинина подорожала на 30 грн

Средняя цена свинины в маркетах – 330,25 грн/кг

В Украине значительно выросли цены на свинину. Супермаркеты торгуют мясом в среднем по цене 330,25 грн/кг. Это на 30 грн дороже, чем было в апреле.

В материале Ukrainian Agribusiness Club говорится, что свинина, цена которой в мае значительно дороже, чем была в апреле, в ближайшее время дешеветь не будет. Одна из причин – "снижения забойной массы на 9% в первом квартале 2025 года".

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Помимо этого, указывается, что цены на свинину выросли, в том числе, из-за сокращения внутреннего предложения. Ситуация сложилась из-за "уменьшения поголовья свиней на 11% по сравнению с прошлым годом".

"Тенденцию роста цен демонстрирует рынок мяса. Ожидать снижения стоимости в ближайшее время не стоит", - говорится в сообщении.

Какие цены на свинину в супермаркетах

Согласно данным Минфина, еще вечером, 29 мая, отдельные сети продавали свиной ошеек по таким ценам:

Auchan – 329,9 грн/кг;

Novus – 309 грн/кг;

Metro – 343,1 грн/кг;

Megamarket – 339 грн/кг.

Грудинку – по 211,65 грн/кг, что на 10 грн дороже апрельской цены. В маркетах выставляли цены на уровне 199-229 грн/кг.:

Metro – 202,7 грн/кг;

Novus – 199 грн/кг;

Auchan – 215,89 грн/кг;

Megamarket – 229 грн/кг.

Цена лопатки в среднем была 225,9 грн/кг – на 14 грн за 1 кг больше, чем в апреле. Супермаркеты выставляли цены на уровне 214-234 грн/кг.:

Auchan – 226,9 грн/кг;

Цена свиной лопатки в Auchan

Novus – 214 грн/кг;

Metro – 228,7 грн/кг;

Megamarket – 234 грн/кг.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на мясо в Украине – что и сколько стоит:

Как сообщал Главред, в начале мая украинцев предупреждали о росте цен на мясо. Подорожала свинина и курятина. Одна из причин – сокращение поголовья животных на 10%.

Кроме того, продолжают расти цены на курятину. Только за май курятина стала дороже на 24,73 грн. Куриное мясо дорожает на фоне подорожания зерновых и продуктов переработки масличных культур.

Цены на куриное мясо выросли из-за подорожания зерновых, молодняка и увеличения сборов, отметил исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко. С начала года куриное мясо уже подорожало на 7%.

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