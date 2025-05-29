Цена на популярный продукт уже зашкаливает и дальше растет: сколько придется отдать

Продолжает дорожать один из популярных среди украинцев продуктов - эксперт дал прогноз.

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В Украине резко подорожал важный продукт/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, freepik.com

Вы узнаете:

Почему в Украине продолжает дорожать курятина

Сколько за нее придется отдать

Цены на курятину в Украине продолжают расти. Только за месяц этот продукт подорожал на 24,73 грн. Об этом свидетельствуют данные Минфина. Всего с начала текущего года цены на куриное мясо увеличились на 7%.

Исполнительный директор Ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко объяснил, почему цена на курятину продолжает расти и что будет со стоимостью этого продукта дальше, пишет "Фокус".

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В издании отмечают, что цена на курятину в течение двух месяцев - апреля и мая - росла следующим образом:

куриное бедро - от 117,12 грн за килограмм в апреле цена выросла до 125,77 грн/кг в мае (по состоянию на 28 мая);

голень - от 86,17 грн в апреле до 91,25 грн/кг в конце мая;

тушка - от 97,92 грн в апреле до 108,73 грн/кг по состоянию на 28 мая;

куриное филе - от 188,40 грн за кг в апреле до 209,31 грн/кг в конце мая.

Карпенко отмечает, что цена на курятину растет, в первую очередь, из-за того, что в течение 2025 года дорожают зерновые и продукты переработки масличных культур.

"Производство мяса птицы и яиц по итогам 4 месяцев 2025 года соответствует показателям за аналогичный период прошлого года. То есть предложение находится в пределах прошлогодних показателей. Цены на мясо птицы, как и на яйца, находятся под давлением составляющих себестоимости производства, а они, к сожалению, за последнее время существенно выросли. Соответственно производители вынуждены были реагировать на эти изменения и повышать цены реализации", - эксперт.

По его словам, в дальнейшем можно ожидать стабилизации цен на этот вид мяса. Кроме этого, летом обычно реализационные цены промышленных производителей незначительно, но спадают. Однако Карпенко говорит, что о снижении стоимости продуктов птицеводства говорить пока нет оснований.

Почему растут цены на продукты в Украине/ Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, украинцы хватаются за голову из-за стоимости ягод. Высокие цены обусловлены заморозками во время цветения и холодной погодой.

Также ранее сообщалось, что в Украине вдвое подорожал сезонный овощ. Цены на овощ, сезон которого на носу, буквально за месяц выросли вдвое.

Напомним, цены упали на 20% - в Украине стремительно дешевеет один из самых популярных овощей. Несмотря на падение цен, капуста все еще в 3,6 раза дороже, чем в прошлом году.

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Кто такой Сергей Карпенко? Сергей Карпенко - исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины". Присоединился к ассоциации в 2003 году. С 2006 года занимает должность исполнительного директора. Окончил Национальный аграрный университет, получив образование в области аграрного менеджмента.

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