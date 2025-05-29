Украинцам массово приходят письма от "налоговой": почему опасно их открывать

В письмах говорится о том, что якобы "налоговая" проводит финансовую проверку. Но через это письмо злоумышленники могут получить доступ к компьютерам украинцев.

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Украинцам массово приходят письма от "налоговой"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, Telegram Руслан Кравченко

Кратко:

Украину накрыла вторая волна фейковых электронных писем от "налоговой"

В письмах под предлогом "финансовой проверки" заставляют открыть прилагаемое вложение

Если человек откроет вложение, злоумышленники получат доступ к его компьютеру

Украинцам массово приходят фейковые письма от якобы налоговой. В письмах говорится о том, что "налоговая" якобы проводит "финансовую проверку по факту легализации денежных средств". Злоумышленники, прикрываясь официальной украинской структурой, заставляют украинцев открыть вложения в этих письмах.

Если открыть PDF-файл, который добавлен к письму, запустится опасное программное обеспечение, и злоумышленники получат доступ к компьютеру. О такой опасности предупредил председатель Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко в официальном Telegram-канале.

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"Уважаемые налогоплательщики. Фиксируем новую волну массового распространения фейковых электронных писем якобы от имени Государственной налоговой службы. За последнюю неделю это уже вторая такая волна. Уже получили сигналы об этом от плательщиков ряда регионов. Подчеркиваем!!! ГНС не имеет отношения к такой рассылке", - написал Кравченко.

Он отметил, что вложение в письмах содержит вредоносное программное обеспечение, которое активируется после открытия PDF-файла. После перехода запускается программное обеспечение, которое предоставляет удаленный доступ к вашему компьютеру злоумышленникам.

"Все официальные адреса электронной почты ГНС обязательно должны содержать доменное имя "tax.gov.ua" после символа "@". Советуем не открывать вложения в подозрительных сообщениях. Есть сомнения относительно происхождения письма - обращайтесь напрямую в налоговую", - отметил глава налоговой.

Фейковые письма от налоговой/ Telegram Руслан Кравченко

Фейковые письма от налоговой/ Telegram Руслан Кравченко

Фейковые письма от налоговой/ Telegram Руслан Кравченко

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