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Декларация о доходах-2025: кто должен ее подать и за что могут оштрафовать

Виталий Кирсанов
28 апреля 2025, 17:58обновлено 28 апреля, 18:29
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Если декларацию не подать или просрочить срок, придется уплатить штраф.
Кто должен подать декларацию о доходах до 1 мая 2025 года
Кто должен подать декларацию о доходах до 1 мая 2025 года / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кому нужно подавать декларацию
  • Как подать декларацию
  • Сколько налогов нужно заплатить с доходов

С 1 января в Украине началась кампания по декларированию доходов, которые граждане получили в течение 2024 года. Так, до 1 мая нужно подать декларацию о своем имущественном состоянии, а до 1 августа - уплатить налоговые обязательства. Главред расскажет, кто должен подать декларацию в 2025 году и с каких доходов нужно уплатить налоги.

Кому нужно подавать декларацию?

До 1 мая подать декларацию нужно тем гражданам, которые в течение прошлого года получали доход, который, согласно Налоговому кодексу Украины, подлежит обязательному декларированию.

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Какие доходы надо обязательно декларировать:

  • доходы, с которых при начислении не удерживался налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
  • доходы от лица, не являющегося налоговым агентом (в частности, от сдачи в аренду имущества, продажи имущества, продажи собственной сельхозпродукции физическим лицам и т. д.).
  • наследство или подарок от человека, который не является ближайшим родственником;
  • доходы от продажи инвестиционных активов;
  • дополнительное благо, в частности, прощенный (аннулированный) долг или кредит, если его сумма не превышает 25% минимальной годовой зарплаты на начало отчетного года (сейчас это 21,3 тыс. грн);
  • иностранные доходы.

Если же декларацию не подать или просрочить срок, придется уплатить штраф - 340 грн. За повторное нарушение штраф увеличивается до 1 020 грн.

Как подать декларацию

В целом, подать декларацию до 1 мая можно различными способами, однако перед "дедлайном" количество этих способов уменьшается.

Так, подать декларацию можно:

  • заполнив декларацию в соответствующей форме, подать ее в налоговую лично или через уполномоченное лицо;
  • в электронной форме, в частности с помощью "Электронного кабинета налогоплательщика";
  • по почте с уведомлением о вручении и описью вложения не позднее чем за 5 дней до окончания предельного срока представления.

В Электронном кабинете плательщика есть электронный сервис "Налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах", с помощью которого декларация частично заполняется автоматически.

В нем можно сформировать декларацию и подать ее в контролирующий орган с копиями первичных документов, в частности для использования права на налоговую скидку. Украинцы, которые претендуют на получение такой скидки, могут подать декларацию до 31 декабря 2025 года.

Сколько налогов нужно заплатить с доходов?

С доходов, которые граждане получили в 2024 году, нужно уплатить два налога. Первый - это налог на доходы физических лиц. Ставка этого налога – 18%. Другой обязательный налог - это военный сбор. С 2025 года его размер увеличили с 1,5% от дохода до 5%. Однако поскольку доход гражданин получал в прошлом году, то облагается налогом еще по старой ставке. Соответственно, в 2026 году военный сбор уже нужно будет уплатить в размере 5%. Таким образом суммарно нужно заплатить 19,5% от полученного в 2024 году дохода.

Налоги в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что уже с 2026 года в Украине могут начать отчитываться перед налоговой за продажу подержанных вещей на цифровых площадках, а также за аренду жилья и транспорта, поскольку это будут рассматривать как дополнительный доход.

Ранее стало известно, что Министерство экономики Украины имеет право в течение года менять перечень автомобилей, подлежащих уплате транспортного налога.

Накануне министр финансов Сергей Марченко заявил, что информация о том, что в правительстве рассматривают планы поднятия налогов или другие планы по фискализации, не является достоверной.

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