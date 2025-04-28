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Сколько заработали украинские модели OnlyFans за 3 года: глава ГНС назвал сумму

Виталий Кирсанов
28 апреля 2025, 13:25
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Украина недавно начала получать информацию из разных стран о доходах украинцев на международных онлайн-платформах.
Глава ГНС ​​рассказал о заработках украинских моделей OnlyFans
Глава ГНС ​​рассказал о заработках украинских моделей OnlyFans / коллаж: Главред, фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv, matriks-pres.com.ua

Кратко:

  • Налоговая получила информацию о 5 435 физических лицах
  • ГНС провела 759 документальных проверок

За три года, с 2020 по 2022, украинцы заработали на платформе OnlyFans 111 миллионов долларов. Об этом рассказал глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко в интервью "Экономической правде".

По словам Кравченко, Украина в конце 2024 года начала получать данные от разных стран в рамках автоматического обмена информацией о получении доходов украинцами на международных онлайн-платформах.

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В частности, налоговая получила информацию о 5 435 физических лицах, которые зарегистрировали и использовали в своей деятельности 7 036 аккаунтов OnlyFans.

"Мы провели 759 документальных проверок. Сумма денежного обязательства составляет более 250 миллионов гривен. 606 проверок продолжаются, запланировано еще 346 документальных проверок. Плательщики оспаривают в административном и судебном порядке начисленные им 14,5 миллиона гривен", - сказал Кравченко.

Он отметил, что сумма долга по результатам проверок составляет 14,7 миллиона гривен. А общая сумма выплаченного дохода этим физическим лицам с 2020 по 2022 годы - 111 миллионов долларов.

"Поскольку Великобритания и другие страны предоставляют нам ту или иную информацию, мы можем ее использовать, и государственный бюджет будет получать еще больше денег. Те, кто находятся в тени или не платят налоги, мы до них доберемся", - подчеркнул глава ГНС.

Налоги в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что уже с 2026 года в Украине могут начать отчитываться перед налоговой за продажу подержанных вещей на цифровых площадках, а также за аренду жилья и транспорта, поскольку это будут рассматривать как дополнительный доход.

Ранее стало известно, что Министерство экономики Украины имеет право в течение года менять перечень автомобилей, подлежащих уплате транспортного налога.

Накануне министр финансов Сергей Марченко заявил, что информация о том, что в правительстве рассматривают планы поднятия налогов или другие планы по фискализации, не является достоверной.

Больше новостей:

Что такое OnlyFans

OnlyFans (в переводе с англ. - "Только фанаты") - сервис подписки на контент. Штаб-квартира компании находится в Лондоне Создатели контента могут зарабатывать деньги на пользователях, которые подписываются на их контент - "фанатах". Сервис популярен в индустрии развлечений для взрослых, но также пользуются им тренеры, фитнес-инструкторы, музыканты. Это позволяет создателям контента получать финансирование непосредственно от своих поклонников на ежемесячной основе, а также от чаевых и функции pay-per-view (PPV). На август 2021 года на OnlyFans зарегистрировано 2 млн создателей контента и 130 млн пользователей.

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