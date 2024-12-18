"Мы благодарны девушкам": Гетманцев назвал сумму, задекларированную моделями Onlyfans

По мнению Гетманцева, налоги моделей Onlyfans - очень важные деньги для страны во время войны.

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Гетманцев назвал сумму, задекларированную моделями Onlyfans / коллаж: Главред, фото: Данило Гетманцев / Telegram, matriks-pres.com.ua

О чем сказал Гетманцев:

Девушки не уплатили налог своевременно

Включение в повестку дня ВРУ нового законопроекта

На сегодняшний день 350 украинских моделей платформы Onlyfans, которая дает возможность делиться откровенным контентом, подали декларации об имущественном положении, задекларировав 305,4 млн грн дохода. Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев в Telegram.

"Это очень важные деньги для страны в войну, и мы благодарны девушкам за их ответственную позицию и вклад в победу. Факт, что девушки не уплатили налог своевременно, не может быть основанием для уголовного преследования, если налоги уплачены. Правоохранители такой подход разделяют", – заявил он. видео дня

Гетманцев добавил, что будет на включении в повестку дня Верховной Рады законопроекта о декриминализации ст. 301 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов).

"Мне кажется, что фестиваль лицемерия, когда общество одной рукой "морально осуждает", а другой берет деньги на армию, или когда создателей контента преследуют его пользователи, нужно завершать", – отметил он.

Закон о повышении налогов - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об "историческом" повышении налогов для населения и бизнеса.

В частности, как отмечается в документе, для военных военный сбор будет оставаться на уровне 1,5%, тогда как для других граждан Украины его размер составит 5%.

Даниил Гетманцев ранее сообщал, что закон о повышении налогов вступит в силу уже с 29 ноября. Однако, сейчас это решение изменили.

Верховная рада Украины поддержала перенос даты повышения налогов для ФЛП. Новые правила начнут действовать не "задним числом", как это предполагалось ранее, а уже с 1 января 2025 года. Это поддержали 268 депутатов.

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Что такое OnlyFans OnlyFans (в переводе с англ. - "Только фанаты") - сервис подписки на контент. Штаб-квартира компании находится в Лондоне Создатели контента могут зарабатывать деньги на пользователях, которые подписываются на их контент - "фанатах". Сервис популярен в индустрии развлечений для взрослых, но также пользуются им тренеры, фитнес-инструкторы, музыканты. Это позволяет создателям контента получать финансирование непосредственно от своих поклонников на ежемесячной основе, а также от чаевых и функции pay-per-view (PPV). На август 2021 года на OnlyFans зарегистрировано 2 млн создателей контента и 130 млн пользователей.

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