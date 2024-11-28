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Не с 1 декабря: когда в Украине вступит в силу закон о повышении налогов

Марина Фурман
28 ноября 2024, 23:04
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Налоги в Украине вырастут уже в ноябре, а не в декабре.
ВРУ, деньги
Повышение налогов в Украине / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Основное:

  • Закон о повышении налогов начнет действовать с 29 ноября
  • Военный сбор должен быть начислен за два дня ноября

Подписанный в четверг, президентом Украины Владимиром Зеленским закон о повышении налогов вступит в силу уже с 29 ноября. Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

По его словам, закон начнет действовать уже завтра, поэтому военный сбор должен быть начислен только за два дня ноября.

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"Многие спрашивают. Да, ресурсный закон опубликован сегодня", - написал Гетманцев.

Он добавил, что по физическим лицам-предпринимателям в Раде внесли одну поправку.

"Согласно правке обязательства по уплате ВС по новым ставкам для них будут действовать с 1 января 2025 года, если правка на следующей неделе будет поддержана ВР. Убежден, правка будет поддержана", - отметил нардеп.

Закон об "историческом" повышении налогов - новости по теме

Напомним, 10 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект, которым предусматривается существенное повышение налогов. В частности, по данным народного депутата от партии "Голос" Ярослава Железняка, налоговые изменения дополнительно принесут бюджету 137 миллиардов гривен в следующем году.

Как писал Главред, 28 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об "историческом" повышении налогов для населения и бизнеса.

Документ, в частности, предусматривает увеличение военного сбора и расширение круга его плательщиков до 31 декабря года, в котором прекратят или отменят военное положение:

  • повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5%;
  • введение военного сбора в размере 1% от дохода для плательщиков единого налога третьей группы;
  • установление сбора для ФЛП-плательщиков единого налога первой, второй и четвертой групп в размере 10% от минимальной заработной платы в месяц (сейчас минимальная зарплата составляет 8 000 грн, поэтому сбор будет равен 800 грн).

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Кто такой Даниил Гетманцев

Гетманцев Даниил - украинский политик, юрист и ученый. С 2019 года - народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа". Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Доктор юридических наук, профессор, сообщает Википедия.

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