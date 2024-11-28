Закон о госбюджете-2025 подписан Зеленским: сколько денег заложили на оборону

Защита государства остается приоритетом для Украины.

https://glavred.info/economics/zakon-o-gosbyudzhete-2025-podpisan-zelenskim-skolko-deneg-zalozhili-na-oboronu-10618238.html Ссылка скопирована

Зеленский подписал закон о госбюджете-2025 / Коллаж: Главред, фото: ОП, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2025 год. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что приоритетом остается:

защита государства,

финансирование Сил безопасности и обороны,

закупка и производство оружия, дронов и техники.

На это все в госбюджете заложено 2,23 триллиона гривен.

видео дня

К тому же в госбюджете заложены средства на такие сферы:

социальная защита - 420,9 миллиардов гривен;

здравоохранение - 217 миллиардов гривен;

образование - 199 миллиардов гривен.

"Правительство четко понимает, что следующий финансовый год пройдем уверенно. Имеем слаженность ветвей власти и крепкую поддержку наших партнеров", - заявил Шмыгаль.

Ожидается, что расходы в следующем году будут на уровне 3,6 триллиона гривен, а доходы - 2,05 триллиона гривен.

Бюджет-2025 - последние новости

Напомним, правительство одобрило проект Госбюджета на 2025 год ко второму чтению. Приоритеты остались неизменными - оборона, обороноспособность и безопасность Украины. На эти цели предлагается выделить 2 трлн 225 млрд грн, а все средства украинских налогоплательщиков пойдут исключительно на обеспечение Сил безопасности и обороны, на изготовление и закупку нового оружия, дронов и техники.

Также Главред отмечал, что премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что Украина смогла сохранить все специальные выплаты, в частности пенсии и субсидии, а следующая индексация пенсий будет проведена в марте 2025-го года.

Ранее сообщалось, что в Украине планируют сократить бюджет на социальные расходы. На данный момент выплаты для внутренне перемещенных лиц менять не планируют, ведь все ключевые нововведения уже были проведены.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред