Закон о госбюджете-2025 подписан Зеленским: сколько денег заложили на оборону

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2025 год. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он отметил, что приоритетом остается:
- защита государства,
- финансирование Сил безопасности и обороны,
- закупка и производство оружия, дронов и техники.
На это все в госбюджете заложено 2,23 триллиона гривен.
К тому же в госбюджете заложены средства на такие сферы:
- социальная защита - 420,9 миллиардов гривен;
- здравоохранение - 217 миллиардов гривен;
- образование - 199 миллиардов гривен.
"Правительство четко понимает, что следующий финансовый год пройдем уверенно. Имеем слаженность ветвей власти и крепкую поддержку наших партнеров", - заявил Шмыгаль.
Ожидается, что расходы в следующем году будут на уровне 3,6 триллиона гривен, а доходы - 2,05 триллиона гривен.
Бюджет-2025 - последние новости
Напомним, правительство одобрило проект Госбюджета на 2025 год ко второму чтению. Приоритеты остались неизменными - оборона, обороноспособность и безопасность Украины. На эти цели предлагается выделить 2 трлн 225 млрд грн, а все средства украинских налогоплательщиков пойдут исключительно на обеспечение Сил безопасности и обороны, на изготовление и закупку нового оружия, дронов и техники.
Также Главред отмечал, что премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что Украина смогла сохранить все специальные выплаты, в частности пенсии и субсидии, а следующая индексация пенсий будет проведена в марте 2025-го года.
Ранее сообщалось, что в Украине планируют сократить бюджет на социальные расходы. На данный момент выплаты для внутренне перемещенных лиц менять не планируют, ведь все ключевые нововведения уже были проведены.
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