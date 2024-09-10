В Украине вырастут пенсии: в правительстве назвали дату повышения выплат

Украинское правительство планирует провести индексацию пенсий.

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В правительстве анонсировали повышение пенсий / Коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

В Украине ожидается индексация пенсий. Уже стала известна даже дата. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции 10 сентября.

Он отметил, что Украина смогла сохранить все специальные выплаты, в том числе пенсии и субсидии. Следующая индексация пенсий будет проведена в марте 2025-го года, как это делали в 2023-м и 2024-м годах.

"Так будет продолжаться. Это большая работа, она проходит ежедневно. Все индексации были проведены в марте 2023, в марте 2024-го и будут проведены в марте 2025 года", — сказал Шмыгаль. видео дня

Премьер добавил, что инфляция в стране остается умеренной. В июле она составила 5,4%. Экономика также умеренно восстанавливается - 3,7% роста ВВП во втором квартале этого года.

Выплаты для украинцев - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 1 сентября 2024 года украинцы больше не будут получать компенсацию за размещение переселенцев в своих домах, поскольку проект "Приют" завершит свою работу.

Пенсии в Украине могут увеличиваться из-за индексации, перерасчетов и дополнительных выплат. В сентябре некоторым пенсионерам повысят пенсии за счет надбавок по возрасту. По информации Пенсионного фонда Украины, эти доплаты получат те, кто соответствует нескольким критериям: пенсионный возраст, возраст более 70 лет, и ежемесячная пенсия меньше 10 340,35 гривен. Сумма надбавки будет зависеть от возраста.

Также в Украине планируют заменить прожиточный минимум на новую социальную выплату, которая будет определяться индивидуально в соответствии с составом семьи. Об этом заявила министр труда и социальной политики Оксана Жолновых.

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