Правительство одобрило проект Госбюджета на 2025 год ко второму чтению - Шмыгаль

Премьер рассказал, куда пойдут дополнительные средства.

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Правительство одобрило проект Государственного бюджета на 2025 год ко второму чтению / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/Denys_Smyhal

Вы узнаете:

Сколько заложили в бюджет на оборону Украины

Куда выделили дополнительные средства

Правительство Украины одобрило проект Государственного бюджета на 2025 год ко второму чтению.

Как сообщил премьер Денис Шмыгаль, несмотря на внесение определенных изменений, главный приоритет остался неизменным - оборона, обороноспособность и безопасность Украины, пишет Главред.

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По его словам, на эти цели предлагается выделить 2 трлн 225 млрд грн, а все средства украинских налогоплательщиков пойдут исключительно на обеспечение Сил безопасности и обороны, на изготовление и закупку нового оружия, дронов и техники.

Ко второму чтению увеличили расходы бюджета на 50 млрд грн:

Дополнительные 24 млрд грн предлагаем выделить на образование . Из этих средств: 12 млрд на доплаты учителям и еще 12 млрд на инвестиционные проекты в образовательной сфере

. Из этих средств: 12 млрд на доплаты учителям и еще 12 млрд на инвестиционные проекты в образовательной сфере Дополнительные 6,3 млрд грн предлагаем направить на медицину

Дополнительные 5 млрд грн предлагаем выделить на поддержку ветеранов .

. Дорожный фонд в 2025 году финансироваться не будет, но на ремонт участков, важных для обороны и функционирования экономики государства, выделяем 12,6 млрд грн. Также мы предусматривали дальнейшую работу программы еВідновлення и ее финансирование в полном объеме.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. До назначения на пост главы правительства в период с 1 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года был председателем Ивано-Франковской областной администрации. До государственной службы работал топ-менеджером на предприятиях бизнесмена Рината Ахметова – ДТЭК Западэнерго и ДТЭК Бурштынская ТЭС.

"Этот проект бюджета отвечает на главные вызовы, которые стоят перед нашим государством. Это наша гарантия, что Украина будет иметь необходимые ресурсы, чтобы выстоять, победить и стать еще сильнее", - поделился Шмыгаль.

Соцвыплаты украинцам

Напомним, что в Пенсионном фонде сообщали о том, что пенсии в Украине могут расти благодаря индексации, перерасчетам и начислению дополнительных выплат. В сентябре некоторым пенсионерам повысят выплаты из-за начисления доплат по возрасту.

Впоследствии премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что Украина смогла сохранить все специальные выплаты, в частности пенсии и субсидии, а следующая индексация пенсий будет проведена в марте 2025-го года.

Ранее сообщалось, что украинцы, проживающие в сельских и полусельских районах вдоль линии соприкосновения, или на приграничных территориях, могут получить дополнительную помощь.

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