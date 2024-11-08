Правительство одобрило проект Госбюджета на 2025 год ко второму чтению - Шмыгаль

Вы узнаете:
- Сколько заложили в бюджет на оборону Украины
- Куда выделили дополнительные средства
Правительство Украины одобрило проект Государственного бюджета на 2025 год ко второму чтению.
Как сообщил премьер Денис Шмыгаль, несмотря на внесение определенных изменений, главный приоритет остался неизменным - оборона, обороноспособность и безопасность Украины, пишет Главред.
По его словам, на эти цели предлагается выделить 2 трлн 225 млрд грн, а все средства украинских налогоплательщиков пойдут исключительно на обеспечение Сил безопасности и обороны, на изготовление и закупку нового оружия, дронов и техники.
Ко второму чтению увеличили расходы бюджета на 50 млрд грн:
- Дополнительные 24 млрд грн предлагаем выделить на образование. Из этих средств: 12 млрд на доплаты учителям и еще 12 млрд на инвестиционные проекты в образовательной сфере
- Дополнительные 6,3 млрд грн предлагаем направить на медицину
- Дополнительные 5 млрд грн предлагаем выделить на поддержку ветеранов.
- Дорожный фонд в 2025 году финансироваться не будет, но на ремонт участков, важных для обороны и функционирования экономики государства, выделяем 12,6 млрд грн. Также мы предусматривали дальнейшую работу программы еВідновлення и ее финансирование в полном объеме.
Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. До назначения на пост главы правительства в период с 1 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года был председателем Ивано-Франковской областной администрации.
До государственной службы работал топ-менеджером на предприятиях бизнесмена Рината Ахметова – ДТЭК Западэнерго и ДТЭК Бурштынская ТЭС.
"Этот проект бюджета отвечает на главные вызовы, которые стоят перед нашим государством. Это наша гарантия, что Украина будет иметь необходимые ресурсы, чтобы выстоять, победить и стать еще сильнее", - поделился Шмыгаль.
Соцвыплаты украинцам
Напомним, что в Пенсионном фонде сообщали о том, что пенсии в Украине могут расти благодаря индексации, перерасчетам и начислению дополнительных выплат. В сентябре некоторым пенсионерам повысят выплаты из-за начисления доплат по возрасту.
Впоследствии премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что Украина смогла сохранить все специальные выплаты, в частности пенсии и субсидии, а следующая индексация пенсий будет проведена в марте 2025-го года.
Ранее сообщалось, что украинцы, проживающие в сельских и полусельских районах вдоль линии соприкосновения, или на приграничных территориях, могут получить дополнительную помощь.
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