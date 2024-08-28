Части пенсионеров увеличат выплаты в сентябре: кому и насколько

Пенсия граждан Украины вырастет в сентябре благодаря начислению доплаты по возрасту.

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Пенсии некоторых украинцев вырастут в сентябре / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Пенсии в Украине могут расти благодаря индексации, перерасчетам и начислению дополнительных выплат. В сентябре некоторым пенсионерам повысят выплаты из-за начисления доплат по возрасту. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда Украины.

Надбавку предоставят пенсионерам, которые соответствуют нескольким критериям:

Получают пенсию по возрасту.

Достигли возраста 70 лет.

Их ежемесячная пенсионная выплата составляет менее 10 340,35 гривен.

В то же время размер надбавки зависит от возраста. Пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет получат 300 гривен, граждане от 75 до 79 лет получат 456 гривен. Лицам старше 80 лет будет начислено 570 гривен.

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Кому еще повысят выплаты

Кроме того, пенсионеры, проживающие на территориях с возможными или активными боевыми действиями, могут получить специальную доплату к пенсии. Эта доплата начисляется, если:

Ежемесячные выплаты составляют менее 3 250 гривен. Они не получали другой международной помощи с 1 марта 2023 года или выплат для ВПЛ.

Размер этой доплаты рассчитывается индивидуально. Она зависит от разницы между 3 250 гривен и суммой текущей пенсии.

Что известно о Пенсионном фонде Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию, и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.

Выплата пенсий в Украине - что известно

Напомним, пенсионный фонд сообщал, что в августе некоторые граждане Украины пенсионного возраста смогут претендовать на выплату дополнительной тысячи гривен к пенсии. Касается это тех, у кого ухудшенное состояние здоровья.

Также пенсионная система Украины нуждается в упрощении из-за сложности расчета выплат. Министр социальной политики Оксана Жолнович сообщила, что разрабатывается новая система, которая будет базироваться на двух критериях: количество отработанных лет и уплаченных взносов.

Как сообщал Главред, в августе определенные категории украинцев получат дополнительные выплаты ко Дню Независимости вместе с пенсией. Выплаты касаются военнослужащих, ветеранов войны и других лиц, не являющихся пенсионерами.

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