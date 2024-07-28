Дополнительная тысяча к пенсии: кто может получить выплату

Сразу несколько категорий украинцев пенсионного возраста будут иметь возможность получить дополнительную выплату.

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Часть пенсионеров может получить дополнительную выплату к пенсии / Коллаж: Главред, фото: flickr

В августе некоторые граждане Украины пенсионного возраста смогут претендовать на выплату дополнительной тысячи гривен к пенсии. Касается это тех, у кого ухудшенное состояние здоровья.

Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, размер этой доплаты рассчитали как 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В августе 2024 года это будет составлять почти тысячу - 944 гривны.

Однако доплату смогут получить только те, кто подпадает под определенные критерии и может официально подтвердить ухудшение своего здоровья. Среди условий получения дополнительных средств является то, что пенсионер должен проживать сам, быть в возрасте от 80 лет, официально нуждается в уходе, в частности от соцработников и имеет пенсию по возрасту.

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Этой категории пенсионеров смогут выплатить дополнительные 944 гривны после того, как они лично обратятся в соответствующие органы с заявлением и документами, подтверждающими ухудшение состояния здоровья.

Что такое Пенсионный фонд Украины? Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, осуществляющий руководство и управление солидарной системой общеобязательного государственного пенсионного обеспечения, проводит сбор, накопление и учет страховых взносов, назначаетпенсии и готовит документы для их выплаты, обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, пенсий за особые заслуги перед Украиной, пособия на погребение, других социальных выплат, сообщает "Википедия".

Выплаты пенсионерам в Украине - последние новости

Ранее сообщали, что в Украине пенсионная система устроена таким образом, что со временем формула выплат устаревает (то есть устаревают показатели, которые учитываются в ней). Таким образом, даже люди, у которых большой трудовой стаж, могут получать маленькую пенсию.

Напомним, с полным страховым стажем (35 лет) украинцу, который выходит на пенсию по общим правилам, для получения выплат в размере 15 тысяч грн нужно иметь зарплату, которая в 3,16 раза выше средней.

Накануне стало известно, что в Украине пенсионеров, которые не сообщили вовремя ПФУ о своем трудоустройстве или о своем увольнении в течение 10 дней, могут обязать вернуть часть выплаты в бюджет.

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