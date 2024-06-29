Что меняется с 1 июля: кому добавят пенсии, что будет с тарифом на свет и ценами на продукты

Повышение пенсий с 1 июля, а также прогнозы: что будет с тарифом на свет и как повлияют блэкауты на цены на продукты - Главред опросил экспертов.

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Что меняется с 1 июля? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Кому добавят пенсии с 1 июля 2024 года?

С 1 июля пересчета пенсий в сторону увеличения стоит ожидать ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и тем, кто получает минимальную пенсию при полном нужном страховом стаже в 35 лет. как рассказал в эксклюзивном комментарии "Главреду" кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

"В июле пересчитают пенсии чернобыльцам и тем, кто получает при достижении 65 лет минимальную пенсию, имея при этом полный страховой стаж. Для мужчин это 35 лет, а для женщин 30 лет стажа. При этом размер минимальной пенсии увеличится с 2840 грн до 3200 грн", – сказал он. видео дня

Что касается других категорий населения, то, как рассказал "Главреду" Иван Хомич, управляющий адвокат "Адвокатского бюро Ивана Хомича", в прежние годы с 1 июля росли пенсии для лиц, которые утратили трудоспособность – из-за увеличения прожиточного минимума. Но с 2022 года такие увеличения не происходили. И 2024 год исключением не стал.

"Предыдущие годы ежегодно с 1 июля увеличивался прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, в связи с этим осуществлялись перерасчеты пенсий, а именно таких составляющих как: доплаты, надбавки, повышения и других выплат, которые привязаны к размеру прожиточного минимума. В результате чего пенсии росли. Вместе с тем с 2022 года законами Украины о государственном бюджете на соответствующий год прожиточный минимум 1 июля не повышается. Не стал исключением и 2024 год. Поэтому увеличение размера пенсий на основе этого фактора не ожидается", – сказал он.

Когда повысят цену на электроэнергию?

Поднятие тарифа на счет в начале лета привело к росту цен на рынке энергетики. А это, в свою очередь, может стать основанием для властей Украины обоснованием для нового повышения тарифов, рассказал "Главреду" кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

"С 1-го июня был поднят тариф на электроэнергию для населения на 64 %. Власти объясняют такое резкое поднятие тарифа необходимостью восстановления энергетики после российских ударов и ростом стоимости электроэнергии на рынке. Интересно, что цены на энергорынке выросли накануне поднятия тарифов. А после поднятия тарифов, они выросли еще больше. Если в мае максимальная цена электроэнергии составляла 7,5 грн за кВт, то в июне цена уже достигла 9,0 грн за кВт. То есть поднятие тарифов привело к росту цен на рынке. В этом нет ничего удивительного, ведь энергокомпании получают теперь больше денег, а значит могут платить за электроэнергию больше. Очевидно, что рост цен на рынке может служить для власти обоснованием нового повышения тарифов", – сказал он.

Как говорит Хмелевский, поскольку новый тариф на свет для населения был установлен Кабмином на период с 1 июня 2024 года до 30 апреля 2025 года.

"Кроме того, враг продолжает наносить удары по энергосистеме Украины, а значит на восстановление нужны все больше средств. Тем не менее, стоит отметить, что новый тариф на электроэнергию был установлен на период с 1 июня 2024 года до 30 апреля 2025 года Поэтому вряд ли власти пойдут на повышение тарифов до этой даты. Поднятие тарифов вызвало негативную реакцию в обществе и приводит к усилению инфляции. Власть не заинтересована в увеличении социальной напряженности в обществе, это также является причиной, почему новый этап повышения тарифов состоится не раньше весны 2025 году", – подытожил он.

Подорожают ли из-за отключений света важнейшие продукты?

Поскольку для предприятий цены на электроэнергию росли заметно более плавно, чем для населения, то часть роста производители продуктов наверняка успели скомпенсировать ценами на готовую продукцию, считает Александр Хмелевский.

"После повышения тарифов для населения, наблюдается рост цен на электроэнергию для предприятий. Кое-где цены достигают 9-10 грн за киловатт. Средняя цена составляет около 7 грн. за килловат. Однако, для предприятий цены на электроэнергию росли постепенно, а резко, как для населения. А значит, часть роста цен на электроэнергию уже заложена в ценах предприятий на готовую продукцию. Тем не менее, повышение тарифов дало новый толчок росту цен на энергорынке", – сказал он.

Как говорит Хмелевский, по мере того, как будет приближаться отопительный сезон 2024/2025 будет расти дефицит электричества в Украине, и, соответственно, отключения света будут чаще и длительней. Что уже повлечет за собой и рост цен на себестоимость изготовления продукции, и росту цен на готовые продукты.

"Более того, цены будут расти и в дальнейшем. Очередной скачок цен ожидается осенью. С приближением отопительного сезона дефицит электроэнергии будет расти, соответственно будут расти и цены. Также негативное влияние на производство имеют постоянные отключения электроэнергии. Далеко не все предприятия могут переходить на альтернативные источники питания во время отключений. В результате увеличиваются простои, выходит из строя оборудование, портится сырье и готовая продукция. Все это приводит к увеличению себестоимости продукции, а следовательно и к росту цен на готовую продукцию", – сказал он.

Как прогнозирует Хмелевский, к осени 2024 года цены на потребительские товары вырастут примерно на 10%, цены на муку и крупы – на 15-20%, цены на мясо-молочную продукцию, сахар и сладости – на 10-15%.

"Исходя из нынешней ситуации в энергетике, уже к осени цены на потребительские товары в среднем вырастут на 10%. После повышения тарифов для населения, наблюдается рост цен на электроэнергию для предприятий. Кое-где цены достигают 9-10 грн. за кВт. Цены на муку и крупы могут вырасти на 15-20 %. На 10-15% могут вырасти цены на мясо-молочную продукцию, сахар и сладости", – подытожил он.

Кто такой Александр Хмелевский? Александр Дмитриевич Хмелевский - независимый эксперт по вопросам экономики. Окочнил Киевский Национальный Университет имени Тараса Шевченко по специальности "политическая экономия". Имеет ученую степень кандидата экономических наук, полученную в стенах Институте экономики НАН Украины.

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