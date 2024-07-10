В Украине из-за конца отопительного сезона (с 16 октября по 15 апреля) субсидия будет меньше, поскольку назначается до дня его завершения.

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Как оформить субсидии: кому не продолжат выплаты и что изменилось / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине из-за конца отопительного сезона (с 16 октября по 15 апреля) субсидии на услуги ЖКХ будут меньше, поскольку назначались еще задолго до дня его завершения. Летние выплаты субсидий (с 1 мая по 30 сентября) фонд автоматически рассчитывает и предоставляет большинству украинцев, если не произошло изменений в имущественном состоянии. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Жилищные субсидии на отопление

В соответствии с правилами субсидия назначается на период с месяца обращения до дня завершения отопительного сезона. То есть, говорят эксперты, в апреле и октябре, учитывая сроки отопления с 16 октября по 15 апреля, украинцам будет предоставлена помощь на оплату услуг ЖКХ только через 15 дней.

"В апреле субсидия, которая будет выплачиваться в мае, рассчитана на все услуги, включая 15 дней на отопление", – отметили чиновники ПФУ.

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Субсидии на летний сезон

С 1 мая по 30 сентября ПФУ автоматически рассчитывает и предоставляет субсидии большинству украинцев на неотапливаемый сезон. Однако в случае изменений в имущественном состоянии или составе семьи получатели субсидий должны предоставить информацию об этих изменениях в территориальные органы фонда.

Список категорий граждан, которые должны обратиться за назначение субсидии, обнародован на портале Пенсионного фонда Украины (причем сейчас обращение можно оформить дистанционно).

К слову, на 2024 год в госбюджете выделено 49,9 млрд гривен на жилищные субсидии, что на 32% больше, чем в 2023 году (более 3,2 млн домохозяйств получат такую помощь).

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.

Пенсии в Украине - последние новости

Напомним, в 2024 году в Украине увеличили требования к страховому стажу для выхода на пенсию в возрасте 60 лет - теперь необходимо иметь страховой стаж в 31 год. Ранее этот показатель составлял 30 лет.

Также ежегодная индексация пенсий привела к увеличению выплат для военных пенсионеров, включая и тех, которые получают пенсию по инвалидности. Минимальные выплаты для них выросли на 600-700 гривен, в зависимости от группы инвалидности и звания.

Кроме этого, с 1 апреля часть пенсионных выплат была приостановлена. Чтобы избежать приостановления, пенсионеры должны пройти идентификацию до 31 марта 2024 года в отделение "Ощадбанка" или в Пенсионном фонде Украины, или через видеоидентификацию.

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