Когда при большом стаже дают мизерные пенсии: в чем причина

В Украине пенсионная система устроена таким образом, что со временем выплата устаревает (устаревают показатели, учитываемые в формуле расчета пенсии).

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Украинцы с большим стажем могут получать малые пенсии: что происходит? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и УНИАН

В Украине пенсионная система устроена таким образом, что со временем формула выплат устаревает (т.е. устаревают показатели, учитываемые в ней). Таким образом, даже люди, у которых большой трудовой стаж, могут получать маленькую пенсию. Об этом говорится в публикации издания "На пенсии".

Как гласит официальная статистика, по состоянию на апрель 2024 года около две трети пенсионеров получают пенсию не выше 5 тысяч грн.

"В нашей пенсионной системе размер пенсии зависит от количества стажа и размера зарплаты. 40 лет стажа позволяют получать пенсию в размере не менее 40% от зарплаты. А вот расчет зарплаты, которая учитывается для начисления пенсии, не очень справедлив, в частности, из-за недостаточной индексации", – отмечают журналисты.

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Как говорят в ПФУ, когда человек выходит на пенсию, то учитывается его средняя зарплата за три предыдущих года и умножают ее на индивидуальный коэффициент. Затем эту среднюю зарплату, по итоге, каждый год должны индексировать.

Но она все равно не может догнать назначаемые сегодня пенсии с учетом более современной, более высокой зарплаты. По действующему законодательству для исчисления пенсии человек мог выбрать для расчета справку о зарплате за 2 или 5 лет. То есть была возможность выбрать самые выгодные периоды либо брать зарплату за последние годы перед выходом на пенсию.

А вот с 2004 года правила существенно изменились и с тех пор для пенсии обязательно учитывают заработную плату за все периоды работы – начиная с 1 июля 2000 года и до момента назначения пенсии.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.

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Пенсии в Украине - последние новости

Напомним, что в Украине повысят пенсии на 2,3 тысячи грн. В Украине с 1 января 2024 года значительно увеличится максимальная пенсия. Ее размер составит 23 610 грн, что на 2 680 грн больше, чем в 2023-м.

Кабмин утвердил проект бюджета на 2024-й. Кабинет Министров закончил процесс разработки госбюджета Украины на 2024 годы до первого чтения в Раде, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Чиновники объяснили, кто под угрозой - много ли украинцев рискуют лишиться пенсии. Полноценную выплату пенсий могут принципиально остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев.

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