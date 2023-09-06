Много ли украинцев рискуют лишиться пенсии: чиновники пояснили, кто под угрозой

В Украине выплату пенсий могут окончательно прекратить, если пенсионер не использует свой банковский пенсионный счет сроком более полугода. Об этом сообщает специализированное издание "На пенсии".
Как говорят чиновники ‒ для того, чтобы избежать вышеописанной прискорбной ситуации, нужно хотя бы раз за шестимесячный период провести транзакцию своей пенсионной картой.
К примеру, можно пополнить счет с мобильного, оплатить коммунальные услуги либо другие счета.
Кроме того, утверждают чиновники, украинцы могут легко возобновить выплаты пенсии, а также вернуть недополученные денежные средства. Для этого нужно обратиться в ПФУ (Пенсионный фонд Украины) и подтвердить свою личность.
"Если пенсионер появляется и подтверждает свою личность, то начисление и выплата пенсии продолжается", – заявила замруководителя Минсоцполитики Дарья Марчак.
По ее словам, после окончания проверки данных, ПФУ принимает решение о возобновлении выплат в течение десяти суток (со дня обращения).
Напомним, ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.
Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.
Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.
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