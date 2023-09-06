УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Много ли украинцев рискуют лишиться пенсии: чиновники пояснили, кто под угрозой

Дмитрий Видоменко
6 сентября 2023, 15:01 обновлено 6 сентября, 15:05
16
Полноценную выплату пенсий могут принципиально остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев.
Пенсионерка, монета
Есть определенный протокол, выполнение которого не даст пенсионеру лишиться пенсии / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине выплату пенсий могут окончательно прекратить, если пенсионер не использует свой банковский пенсионный счет сроком более полугода. Об этом сообщает специализированное издание "На пенсии".

Как говорят чиновники ‒ для того, чтобы избежать вышеописанной прискорбной ситуации, нужно хотя бы раз за шестимесячный период провести транзакцию своей пенсионной картой.

К примеру, можно пополнить счет с мобильного, оплатить коммунальные услуги либо другие счета.

видео дня

Кроме того, утверждают чиновники, украинцы могут легко возобновить выплаты пенсии, а также вернуть недополученные денежные средства. Для этого нужно обратиться в ПФУ (Пенсионный фонд Украины) и подтвердить свою личность.

"Если пенсионер появляется и подтверждает свою личность, то начисление и выплата пенсии продолжается", – заявила замруководителя Минсоцполитики Дарья Марчак.

По ее словам, после окончания проверки данных, ПФУ принимает решение о возобновлении выплат в течение десяти суток (со дня обращения).

Напомним, ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
пенсии пенсионеры выплаты пенсии
Реклама

Главное за день

Украина вбивает клин в оборону РФ: ВСУ нацелились на новый город на юге – NYT

Украина вбивает клин в оборону РФ: ВСУ нацелились на новый город на юге – NYT

14:43 Украина
Рада дала "зеленый свет" назначению Умерова министром обороны

Рада дала "зеленый свет" назначению Умерова министром обороны

13:34 Украина
Стриж ВСУ ударил по "Тушкам" РФ: оккупанты признали атаки на военные аэродромы

Стриж ВСУ ударил по "Тушкам" РФ: оккупанты признали атаки на военные аэродромы

13:21 Мир
Все главные новости

Последние новости

15:01

Много ли украинцев рискуют лишиться пенсии: чиновники пояснили, кто под угрозой

14:53

Как убрать запах в стиральной машине: 2 крутых лайфхака

14:53

Что такое трипофобия простыми словами и как можно заболеть

14:50

Виталий Козловский похвастался приготовлением аппетитного обеда на фронте

14:43

Украина вбивает клин в оборону РФ: ВСУ нацелились на новый город на юге – NYT

Киев попытаются склонить к уступкам РФ в зерновой сделке - КуликКиев попытаются склонить к уступкам РФ в зерновой сделке - Кулик
14:39

Камалия рассказала, какой подарок они с мужем-миллионером сделали своим дочкам на 10 лет

14:34

Врезался пьяный водитель: на Кировоградщине в жутком ДТП погиб военный с дочерью

14:26

Блогерша, которая назвала ВСУ "мясом", надела парик и оправдалась за свои слова

14:09

Ориентировалась на Россию: Рамина сделала неожиданное признание

Реклама
13:34

Рада дала "зеленый свет" назначению Умерова министром обороны

13:21

Стриж ВСУ ударил по "Тушкам" РФ: оккупанты признали атаки на военные аэродромы

13:16

10 мин в день для фигуры мечты: фитнес-тренер показала самые лучшие упражнения для похуденияВидео

13:11

Нужно ли избавляться от сороконожек: что может принести насекомое в дом

13:05

"Год. Харьковщина": проект Комарова откроет новые детали деоккупации ХарьковщиныВидео

12:38

Лиза и Гарри не от Галкина: отцом детей Пугачевой оказался ее фаворит - росСМИ

12:35

Будет только хуже: что нельзя делать при похмелье

12:30

Угроза энергетического террора РФ: Зеленский срочно провел Ставку

12:30

Проткнули сердце: Шварценеггер рассказал, как был в шаге от смерти

12:15

"День пережил – и слава Богу": журналист описал, во что превратилась жизнь ПутинаВидео

12:11

В Запорожье прогремел взрыв: РФ ударила по гражданскому объекту, есть пострадавшие

Реклама
12:02

Только не в воде: как правильно размораживать замороженную рыбу

11:48

Блинкен в Киеве объявит о пакете помощи Украине на более чем $1 млрд - CNN

11:47

Экс-Остапчука снова свободна: нотариус Кристина рассказала о расставании

11:40

Favbet Foundation передал артиллеристам ВСУ в район Бахмута внедорожник

11:39

"Не позорь украинский язык": предательница Яна Соломко выехала в США и заговорила на украинском

11:28

"Ее стоматолог может гордиться": женщина украла iPhone 14, перекусив кабельВидео

11:07

Гороскоп на завтра 7 сентября 2023: Водолею – встреча, Овну- трудности

11:06

Оккупантов выбивают кассетными бомбами: РФ срочно укрепляет оборону МариуполяФото

11:01

"Терпеть не могут этого": как отвадить пауков, комаров и моль от дома

10:40

В Британии в ДТП погибла беженка и двое детей: 7 месяцев назад в аварии разбился их отец

10:36

В Украине резко похолодает: синоптик назвала даты

10:00

Блинкен приехал в Киев и встретится с Зеленским

09:52

ВСУ наступают на юге и прорвали оборону РФ: россияне подтвердили сдачу Работино

09:47

Как растопить мед без потери качества: 4 проверенных способа

09:39

Сотник объяснил, кто "заказал" Пригожина и причем тут АфрикаВидео

09:38

Высказывание Путина о Зеленском - чистейшей воды "гебельсовщина"мнение

09:28

Оккупанты готовят реванш: генерал ВСУ назвал самое опасное направление

09:20

Наступление ВСУ может "замереть": полковник назвал препятствие для продвижения

08:51

ВСУ продвинулись на нескольких направлениях: в ISW раскрыли детали

08:31

Банки и обменники не примут: как хранить доллары, чтобы не было плесени

Реклама
08:16

Оккупанты готовятся к бегству из Запорожской области – ЦНС

08:02

РФ ударила по Украине дронами и баллистикой: уничтожены 23 воздушные цели

07:05

Оптическая иллюзия для самых сообразительных: не все смогут найти 8 среди нулей

06:35

Что означают слова "денді" и "джигун" и какое из них украинское: ответ Авраменко

06:34

Ночной удар РФ "Шахедами" по Одесской области: вспыхнули пожары, погиб человек

06:17

Может ли РФ ударить "ядеркой" с территории Беларуси?мнение

06:04

В Киеве прогремели взрывы: что известно о ракетном ударе РФ по столице

05:30

Почему нельзя говорить фразу "спокойной ночи": все хуже, чем может казаться

04:30

"У оккупантов посыплется все": Сотник сказал, после каких действий ВСУ армия РФ начнет бежатьВидео

03:27

От этого школьник не откажется: 10 идей, что дать кушать ребенку в школу

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять