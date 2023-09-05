В Украине начали делать доплаты к пенсиям: кто имеет право на деньги

В Украине начата выплата дополнительных выплат для пенсионеров. Об этом сообщили представители пресс-службы Минсоцполитики.
Денежная помощь будет осуществляться сроком не менее четырех месяцев, а получать пенсионеры будут сумму, если их пенсия дотягивает до уровня в 3 тысячи грн (но помощь не может составить менее 100 грн).
Речь идет о совместном проекте Пенсионного фонда, Минсоцполитики и ООН, направленном на поддержку граждан, проживающих в зоне боевых действий, имеющих низкую пенсию и не получающих другую финансовую помощь от международных организаций.
"Для получения выплаты пенсионерам никаких действий не требуется. Она проводится без подачи заявления, согласно имеющейся в государственных реестрах информации. Выплата денежной помощи осуществляется путем перечисления средств на счета пенсионеров", – рассказали чиновники Минсоцполитики.
Напомним, ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.
Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.
Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.
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