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В Украине начали делать доплаты к пенсиям: кто имеет право на деньги

Дмитрий Видоменко
5 сентября 2023, 09:54 обновлено 5 сентября, 09:54
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В Украине начата выплата дополнительных средств для пенсионеров. Денежная помощь будет осуществляться не менее 4 месяцев.
Гривны, пенсионерка
Речь идет о совместном проекте Пенсионного фонда, Минсоцполитики и ООН для пенсионеров / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине начата выплата дополнительных выплат для пенсионеров. Об этом сообщили представители пресс-службы Минсоцполитики.

Денежная помощь будет осуществляться сроком не менее четырех месяцев, а получать пенсионеры будут сумму, если их пенсия дотягивает до уровня в 3 тысячи грн (но помощь не может составить менее 100 грн).

Речь идет о совместном проекте Пенсионного фонда, Минсоцполитики и ООН, направленном на поддержку граждан, проживающих в зоне боевых действий, имеющих низкую пенсию и не получающих другую финансовую помощь от международных организаций.

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"Для получения выплаты пенсионерам никаких действий не требуется. Она проводится без подачи заявления, согласно имеющейся в государственных реестрах информации. Выплата денежной помощи осуществляется путем перечисления средств на счета пенсионеров", – рассказали чиновники Минсоцполитики.

Напомним, ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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Минспоцполитики деньги
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