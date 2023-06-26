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Денежная помощь от американской организации: кто может получить 6,6 тыс. грн

Дмитрий Видоменко
26 июня 2023, 13:35 обновлено 26 июня, 13:42
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Американская организация HIAS уже запустила новый проект, выплачивающий украинцам помощь через благотворительный фонд "Право на защиту".
Пенсионерка, субсидии
Получить деньги могут только определенные группы украинцев / коллаж Главред, фото УНИАН

Американская организация HIAS запустила новый проект, в рамках которого будет выплачиваться украинцам помощь через благотворительный фонд "Право на защиту".

Как говорят представители фонда, на выплаты могут претендовать пострадавшие от военных действий в Броварах, Буче, Ирпене и других населенных пунктах Киевщины, а также Харьковщины.

Кто может получить деньги

Выплата будет составлять 6660 грн на каждого члена семьи. Обратиться за денежной помощью смогут не только потерявшие жилье, бизнес, средства к существованию вследствие военных действий на этой территории, но и уязвимые семьи временно перемещенных лиц в этих областях (с двумя и более детьми, с людьми 55+, с беременными женщинами или молодыми мамочками с малышами до двух лет, а также лица с инвалидностью, неполные семьи и так далее).

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К примеру, получить деньги могут следующие группы украинцев:

  • семьи (ВПЛ), которые были перемещены из зоны боевых действий в течение последних тридцати суток;
  • пострадавшие семьи от обстрелов, семьи, потерявшие средства к существованию (поврежденный/потерянный магазин, ферма, скот и т.д.) в результате проведения военных действий;
  • ВПЛ или люди, переместившиеся более 30 дней назад, которые имеют доход менее 5,4 тысячи грн на человека (за последние три месяца) и отвечают хотя бы одному или нескольким критериям уязвимости.

В их число входят:

  • имеют двух или более детей;
  • есть лица с инвалидностью
  • семья ведется одним лицом (супругом или женщиной);
  • беременные женщины и женщины с грудными детьми до 2 лет
  • имеют пожилых людей (старше 55лет) в составе семьи.

При этом не смогут обратиться с заявкой те семьи, которые ранее уже получали выплаты от других международных организаций.

Как и куда подавать заявку?

Киевская область – Бровары, улица Независимости, дом №5 (вход со двора). График работы ‒ будни, с 09:00 до 18:00.

Харьковская область – адреса и расписание работы мобильных групп по Харьковской области можно отслеживать по Telegram-каналу HIAS.

Напомним, ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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