Денежную помощь на оплату коммуналки украинцам будут выдавать иначе: что поменялось

В Украине в ближайшем будущем упростят оформление и получение помощи на оплату услуг ЖКХ, заявляют в Минсоцполитики.

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Как говорят в Минсоцполитики, украинцам будут в превентивном порядке предлагать оформить субсидии / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине в ближайшем будущем упростят оформление и получение денежной помощи на оплату услуг ЖКХ. Соответствующие изменения анонсировала министр социальной политики Оксана Жолнович.

В частности, уведомления о праве на субсидию будут присылать через "Дию", а граждане могут либо принимать предложение о начислении помощи, либо отказаться от него.

Таким образом, говорит Жолнович, украинцам, которые тратят на коммуналку более 15% доходов, будут в превентивном порядке предлагать оформить субсидии.

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"Мы сможем сказать – вы имеете право на субсидию. Мы видим, что у вас пять членов семьи проживает вместе, вот ваши доходы – мы сделали верификацию. Ваши расходы по коммуналке больше, чем ваши доходы в процентном соотношении. И мы можем вам такую помощь предложить", – сказала чиновница.

По словам министра, предложения будут формироваться на данных государственных органов о доходах каждого домохозяйства и его расходах на коммунальные услуги. При этом на момент поступления уведомления в Дії для потенциального субсидианта уже сформируют пакет документов в Пенсионном фонде (именно его сотрудники будут заниматься начислением выплат).

После этого человек сможет либо отказаться от помощи, либо подтвердить ее через "Дию", электронный кабинет ПФУ, либо просто в офлайн-формате.

Напомним, ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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