Пенсия 15 тысяч гривен: какую зарплату нужно иметь, чтобы получать такие выплаты

С полным стажем (35 лет) украинцу, который выходит на пенсию, для получения выплаты в 15 тысяч грн нужно иметь зарплату в размере в 3,16 раза выше средней.

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Как в Украине можно получить пенсию в 15 тысяч? / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

С полным страховым стажем (35 лет) украинцу, который выходит на пенсию по общим правилам, для получения выплат в размере 15 тысяч грн нужно иметь зарплату в размере в 3,16 раза выше средней. Согласно последним данным ПФУ, зарплата для этого должна быть в районе 48 778 грн 90 коп.

Согласно расчетам портала "Обозреватель", если человек накопил 40 лет страхового стажа, то для пенсии в 15 тысяч гривен нужно иметь зарплату в размере в 2,76 раза выше средней по стране (по состоянию на июль 2024 года данный показатель составляет 42 681,6 грн).

Среди пенсионеров около 2,7 млн человек тех, кто продолжает работать (они в среднем получают выплату в 6 тысяч грн). Всего же пенсию в Украине официально получают 10,1 млн человек. Из них больше всего людей (2,6 млн) получают пенсию до 3 тысяч грн.

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Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.

Еще 1,7 млн. человек получают пенсии от 3 тысяч до 4 тысячи грн (а от 4 тысяч до 5 тысяч грн получают 1,8 млн. украинцев).

Пенсии в Украине - последние новости

Напомним, что в Украине повысят пенсии на 2,3 тысячи грн. В Украине с 1 января 2024 года значительно увеличится максимальная пенсия. Ее размер составит 23 610 грн, что на 2 680 грн больше, чем в 2023-м.

Кабмин утвердил проект бюджета на 2024-й. Кабинет Министров закончил процесс разработки госбюджета Украины на 2024 годы до первого чтения в Раде, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Чиновники объяснили, кто под угрозой - много ли украинцев рискуют лишиться пенсии. Полноценную выплату пенсий могут принципиально остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев.

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