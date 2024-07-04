В Украине с 2017 года число пенсионеров снизилось почти на 2 млн человек (а за время большой войны число пенсионеров сократилось на 687 тысяч человек).

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В Украине резко уменьшается число пенсионеров: что стряслось / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и УНИАН

В Украине с 2017 года число пенсионеров уменьшилось на 2 млн человек. А с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину количество пенсионеров снизилось еще на 687 тысяч человек. Как гласят данные Пенсионного фонда, по состоянию на 1 января 2022 года в Украине насчитывалось 10,841 млн пенсионеров.

Как считают эксперты, если такие темпы сохранятся, то уже в 2024 году количество пенсионеров впервые в истории Украины после 1991 года сократится до показателя менее 10 млн человек.

Согласно предварительным данным, к апрелю 2024 года, количество пенсионеров сократилось до 10, 154 млн пенсионеров (то есть каждый месяц, начиная с февраля 2022 года), число пенсионеров сокращалось на 24,5 тысячи человек.

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Всего за 28 месяцев количество пенсионеров сократилось на 687 тысяч человек. Вплоть до полномасштабной войны, с января 2020 года по январь 2022 года, количество пенсионеров сократилось на 493 тысячи человек. Также до полномасштабной войны ежемесячно число пенсионеров сокращалось на 20,5 тысячи человек.

Пенсии в Украине - последние новости

Напомним, что в Украине повысят пенсии на 2,3 тысячи грн. В Украине с 1 января 2024 года значительно увеличится максимальная пенсия. Ее размер составит 23 610 грн, что на 2 680 грн больше, чем в 2023-м.

Кабмин утвердил проект бюджета на 2024-й. Кабинет Министров закончил процесс разработки госбюджета Украины на 2024 годы до первого чтения в Раде, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Чиновники объяснили, кто под угрозой - много ли украинцев рискуют лишиться пенсии. Полноценную выплату пенсий могут принципиально остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев.

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