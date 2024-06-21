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Как украинцам получать высокую пенсию: эксперты назвали реальные способы

Дмитрий Видоменко
21 июня 2024, 10:54
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В Украине для получения высокой пенсии придется работать дольше, а также дополнительно собирать на старость, говорят профильные эксперты.
Старик, монеты
Как в Украине получать высокую пенсию - эксперты назвали способы / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

В Украине для получения высокой пенсии украинцам придется довольно долго работать, а также дополнительно аккумулировать деньги на старость. Об это в комментарии порталу "Обозреватель" рассказала эксперт по вопросам пенсионного обеспечения портала Лидия Ткаченко.

По ее словам, о пенсии украинцам нужно задумываться в довольно молодом возрасте ‒ с 20-30 лет, а если озаботиться этим вопросом, скажем, в 50 лет, то собрать на достойную старость нужную сумму будет трудно.

"У нас 20-30-летние не думают о пенсии. Горизонт планирования очень невелик", – рассказывает руководитель отдела аналитики компании Concorde Capital Александр Паращий.

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Правда, говорят эксперты, даже если бы все 30-летние украинцы решились одномоментно накапливать деньги для будущей пенсии, инструментов для этого пока немного.

В Украине уже работают частные пенсионные фонды, но, к сожалению, нет фондового рынка ‒ и, соответственно, возможности вкладывать в акции стабильных компаний. Соотвественно, когда в стране идет полномасштабная война, приумножить либо хотя бы сохранить сбережения от инфляции крайне сложно.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ)

Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.

Есть такие варианты:

  • Во-первых, собрать деньги и купить землю или квартиру ‒ для того, чтобы потом иметь доход, сдавая ее в аренду. Кроме того, это актив, который можно продать в любой момент. Недостатки ‒ сначала необходимо собрать на покупку жилья или земли, а этот процесс может растянуться на десятилетия. Кроме того, в условиях полномасштабной войны остаются риски, что недвижимость будет разрушена обстрелами или окажется на оккупированной территории.
  • Во-вторых, откладывать в валюте. В таком случае стоит покупать валюту сразу нескольких стран (лучше выбирать три разные валюты, две из которых – доллар и евро). Скопив достаточную сумму, средства лучше инвестировать (в том числе в куплю недвижимости).
  • В-третьих, покупать облигации внутреннего государственного займа или открывать депозиты. Дело в том, что на данный момент ОВГЗ (фактически долг, который вы предоставляете государству) имеет высокую прибыльность. Также достаточно высоки депозитные ставки на вклады в гривне. Но и ОВГЗ, и банковские депозиты – инструмент для краткосрочных инвестиций.
  • В-четвертых, покупка золота. Банковское золото (его можно купить и продать в отделениях некоторых банков) за 5 лет подорожало с 33,7 тысячи до 90,8 тысячи грн за тройскую унцию (31,10348 грамма).

Пенсии в Украине - последние новости

Напомним, что в Украине повысят пенсии на 2,3 тысячи грн. В Украине с 1 января 2024 года значительно увеличится максимальная пенсия. Ее размер составит 23 610 грн, что на 2 680 грн больше, чем в 2023-м.

Кабмин утвердил проект бюджета на 2024-й. Кабинет Министров закончил процесс разработки госбюджета Украины на 2024 годы до первого чтения в Раде, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Чиновники объяснили, кто под угрозой - много ли украинцев рискуют лишиться пенсии. Полноценную выплату пенсий могут принципиально остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев.

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