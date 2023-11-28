УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Как украинцам решить вопрос со стажем ради более высокой пенсии: в Сети появилась инструкция

Дмитрий Видоменко
28 ноября 2023, 15:33
В Украине пенсионеры могут "купить" страховой стаж себе или другим лицам. Для этого необходимо заключить договор с Пенсионным фондом (ПФУ).
Пенсионерки
Для покупки дополнительного стажа необходимо заключить договор с Пенсионным фондом (ПФУ) / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине пенсионеры могут "купить" нужное для пенсии количество лет страхового стажа себе либо другим лицам. Для этого необходимо заключить договор с Пенсионным фондом (ПФУ), говорится в заявлении ведомства.

Договор теперь заключается в электронной форме через веб-портал электронных услуг ПФУ путем подписания типового договора о добровольной уплате страховых взносов.

Для заключения Договора можно авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или через "Дия. Подписи" или GOV.ID. Документ подписывается путем наложения на него, собственно, КЭП.

видео дня

Как докупить себе стаж до пенсии?

Суммы уплаченных страховых взносов засчитываются за месяц, в котором денежные средства поступили на счет ПФУ.

Если по Договору за определенный месяц уплачено 2 тысяч грн в пользу неработающего лица, то этот месяц будет отнесен к его страховому стажу и заработная плата для исчисления пенсии за этот месяц – 9 090,91 грн.

Если взнос в размере 2 тысяч грн уплачен в пользу работающего лица, то в рамках получения страхового стажа заработок для исчисления пенсии увеличится на 9 090,91 грн.

Фактически, говорят эксперты, каждые 100 грн добровольно уплаченного взноса увеличивают месячную зарплату для назначения пенсии почти на 455 грн.

Пенсия в Украине

Напомним, что в Украине повысят пенсии на 2,3 тысячи грн. В Украине с 1 января 2024 года значительно увеличится максимальная пенсия. Ее размер составит 23 610 грн, что на 2 680 грн больше, чем в 2023-м.

Кабмин утвердил проект бюджета на 2024-й. Кабинет Министров закончил процесс разработки госбюджета Украины на 2024 годы до первого чтения в Раде, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Чиновники объяснили, кто под угрозой - много ли украинцев рискуют лишиться пенсии. Полноценную выплату пенсий могут принципиально остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
пенсии Пенсионный фонд трудовой стаж
Реклама

Главное за день

На Украину налетят метели и ударит мороз: синоптик рассказала, где будет бушевать новый циклон

На Украину налетят метели и ударит мороз: синоптик рассказала, где будет бушевать новый циклон

15:25 Синоптик
Тактическое отступление ВСУ: враг начал наступление на нескольких участках фронта

Тактическое отступление ВСУ: враг начал наступление на нескольких участках фронта

15:18 Украина
Была отравлена тяжелыми металлами: в ГУР подтвердили покушение на жизнь жены Буданова

Была отравлена тяжелыми металлами: в ГУР подтвердили покушение на жизнь жены Буданова

14:48 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:33

Как украинцам решить вопрос со стажем ради более высокой пенсии: в Сети появилась инструкция

15:25

На Украину налетят метели и ударит мороз: синоптик рассказала, где будет бушевать новый циклон

15:18

Тактическое отступление ВСУ: враг начал наступление на нескольких участках фронта

14:58

"Молчунья" Седокова похвасталась похудением с помощью бревна

14:49

Приближаются к коксохимическому заводу: в разведке Британии раскрыли продвижение россиян возле Авдеевки

Война не закончится в 2024-м, разрушенных до основания городов, как Бахмут, станет больше – ТукаВойна не закончится в 2024-м, разрушенных до основания городов, как Бахмут, станет больше – Тука
14:48

Была отравлена тяжелыми металлами: в ГУР подтвердили покушение на жизнь жены Буданова

14:40

Вступление Украины в ЕС: руководство ЕП поддержало начало переговоров с Киевом

14:29

Церковный праздник 29 ноября: что нельзя делать на святых мучеников Парамона и Филумена

14:26

София Ротару отдала кругленькую сумму, чтобы помочь внуку уехать за границу - СМИ

Реклама
14:20

Стали уязвимыми: шторм снес заграждения возле Керченского моста и бухты СевастополяФото

14:06

Вы украшали елку неправильно: эксперты назвали 6 распространенных ошибок

13:43

Шантаж, абьюз и угрозы: жена лидера группы Скай разводится с певцом

13:37

В НАТО предупредили о подготовке новых ракетных ударов РФ по городам Украины

13:34

"Последствия будут более серьезные": Шольц сделал важное заявление для Украины

13:30

"Процессы обостряются": возможен ли дворцовый переворот в России - Тука

12:49

Россияне изменили тактику наступления: бригадный генерал ВСУ сообщил подробности

12:41

"Самое большое счастье в жизни": Инна Мирошниченко растрогала теплым видеоВидео

12:41

"Цель для РФ": эксперт раскрыл подробности отравления жены Буданова

12:14

Регионы-доноры хотят "отсоединиться": эксперт сказал, как развалится РФВидео

12:12

Коксохим под полным контролем: в ВСУ раскрыли детали наступления РФ на Авдеевку

Реклама
12:09

Лунный календарь 29 ноября 2023: день для путешествий может привести к травмам

12:07

Жену Буданова и сотрудников ГУР "отравили через еду": новые подробности

12:05

"Будет тяжело": президент Чехии высказался о поддержке Украины

11:59

Предательница Королева в нелепом костюме показала лишнего

11:58

"Чудом остался с волосами": Андре Тан рассказал про визит Пэрис Хилтон в Киев

11:48

Это настоящий обман зрения: лишь единицы смогут найти букву "Х" на картинке

11:41

Гороскоп Таро на декабрь 2023: Ракам - прибыль, Львам - подарок, Девам - успехВидео

11:20

Надо найти звезду, карандаш и чашку на картинке за 15 секунд: потрясающий IQ-тест

11:14

Киркоров появился на публике со своей музой

11:10

"Своеобразный аппендикс": почему "вторая армия мира" ломает зубы об Авдеевку - Тука

10:57

Все ищут его на столе: невероятно вкусный салат "Рождественский венок" к празднику

10:48

ВСУ могут освободить сразу 2 области: эксперт назвал важное условие

10:41

Путинистке Хлебниковой поствили неутешительный диагноз

10:35

РФ ударила баллистикой по Запорожью: что известно

10:22

Если ВСУ загонят 100 тыс. оккупантов в большой котел, режим Путина в РФ рухнет – ТукаВидео

10:11

Жену Буданова отравили, она в больнице: СМИ узнали подробности

09:54

Гороскоп Таро на декабрь 2023: Овнам - триумф, Тельцам - прибыль, Близнецам - новостьВидео

09:53

"Отошли ближе к Авдеевке": россияне продолжают наступление на город - Свитан

09:47

В трех областях Украины из-за снегопада погибли люди - МВД

09:40

РФ боится "заморозки" войны в Украине: в ISW назвали причины

Реклама
08:58

Флот РФ может стать крупнейшим проигравшим в войне в Украине - The National Interest

08:44

Украина с партнерами могла бы раздавить РФ: майор ВСУ сказал, что для этого нужно

08:42

Генерал Джонс рассказал, чего не хватило Украине для успешного контрнаступления

08:10

Для нас существует только один способ достичь мирамнение

07:58

РФ ударила ракетой по Кривому Рогу: первые подробности

07:37

Мощный шторм в Черном море повлиял на фронт: аналитики объяснили, что случилось

06:51

Армия РФ наступает на шести направлениях в районе Авдеевки: в ISW раскрыли детали

06:10

Четыре измерения предстоящих выборовмнение

05:24

Гороскоп на декабрь 2023 для Дев: какие подарки судьбы принесет первый месяц зимыВидео

04:05

Как понять, что сухой корм испортился: хитрая уловка сразит просто наповал

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять