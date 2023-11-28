Как украинцам решить вопрос со стажем ради более высокой пенсии: в Сети появилась инструкция

В Украине пенсионеры могут "купить" страховой стаж себе или другим лицам. Для этого необходимо заключить договор с Пенсионным фондом (ПФУ).

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Для покупки дополнительного стажа необходимо заключить договор с Пенсионным фондом (ПФУ) / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине пенсионеры могут "купить" нужное для пенсии количество лет страхового стажа себе либо другим лицам. Для этого необходимо заключить договор с Пенсионным фондом (ПФУ), говорится в заявлении ведомства.

Договор теперь заключается в электронной форме через веб-портал электронных услуг ПФУ путем подписания типового договора о добровольной уплате страховых взносов.

Для заключения Договора можно авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или через "Дия. Подписи" или GOV.ID. Документ подписывается путем наложения на него, собственно, КЭП.

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Как докупить себе стаж до пенсии?

Суммы уплаченных страховых взносов засчитываются за месяц, в котором денежные средства поступили на счет ПФУ.

Если по Договору за определенный месяц уплачено 2 тысяч грн в пользу неработающего лица, то этот месяц будет отнесен к его страховому стажу и заработная плата для исчисления пенсии за этот месяц – 9 090,91 грн.

Если взнос в размере 2 тысяч грн уплачен в пользу работающего лица, то в рамках получения страхового стажа заработок для исчисления пенсии увеличится на 9 090,91 грн.

Фактически, говорят эксперты, каждые 100 грн добровольно уплаченного взноса увеличивают месячную зарплату для назначения пенсии почти на 455 грн.

Пенсия в Украине

Напомним, что в Украине повысят пенсии на 2,3 тысячи грн. В Украине с 1 января 2024 года значительно увеличится максимальная пенсия. Ее размер составит 23 610 грн, что на 2 680 грн больше, чем в 2023-м.

Кабмин утвердил проект бюджета на 2024-й. Кабинет Министров закончил процесс разработки госбюджета Украины на 2024 годы до первого чтения в Раде, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Чиновники объяснили, кто под угрозой - много ли украинцев рискуют лишиться пенсии. Полноценную выплату пенсий могут принципиально остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев.

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