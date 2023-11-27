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Кому положены доплаты к пенсии в несколько тысяч гривен: категории украинцев

Дмитрий Видоменко
27 ноября 2023, 08:19
В Украине пострадавшим от аварии на ЧАЭС и ликвидаторам трагедии начисляются к основной государственной пенсии еще и дополнительные выплаты.
Пенсии
По словам чиновников, размер помощи зависит от категории пострадавших от Чернобыльской катастрофы. / коллаж фото УНИАН

В Украине людям, которые пострадали от аварии на ЧАЭС и ликвидаторам трагедии положены в дополнение к основной государственной пенсии еще и дополнительные выплаты. Об этом говорится в пояснении Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По словам чиновников, размер помощи зависит от категории пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

Так, минимальные размеры пенсий по инвалидности для таких людей установили на следующих уровнях:

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  • для I группы – 8187,48 грн;
  • для II группы – 6549,98 грн;
  • III группы и детей с инвалидностью – 5048,95 грн.

К государственным пенсиям по возрасту или по инвалидности устанавливается дополнительная пенсия, которая зависит от категории пострадавших. Лицам, которые относятся к категории "один" (из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС):

  • лицам с инвалидностью I группы – 474,5 грн;
  • лицам с инвалидностью II группы – 379,6 грн;
  • лицам с инвалидностью III группы – 284,7 грн.

Для других лиц с инвалидностью, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой:

  • лицам с инвалидностью I группы - 341,64 грн;
  • лицам с инвалидностью II группы – 227,76 грн;
  • лицам с инвалидностью III группы – 170,82 грн.

Лицам, которые относятся к категориям 2-4:

  • категория 2 – 170,82 грн;
  • категория 3 – 113,88 грн;
  • категория 4 – 56,94 грн.

Для лиц с инвалидностью среди участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС размер минимальной пенсионной выплаты составляет:

  • лица с инвалидностью I группы – 13376,21 грн;
  • лица с инвалидностью ІІ группы – 10 700,97 грн;
  • лица с инвалидностью ІІІ группы – 8025,73 грн.

Пенсия в Украине

Напомним, что в Украине повысят пенсии на 2,3 тысячи грн. В Украине с 1 января 2024 года значительно увеличится максимальная пенсия. Ее размер составит 23 610 грн, что на 2 680 грн больше, чем в 2023-м.

Кабмин утвердил проект бюджета на 2024-й. Кабинет Министров закончил процесс разработки госбюджета Украины на 2024 годы до первого чтения в Раде, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Чиновники объяснили, кто под угрозой - много ли украинцев рискуют лишиться пенсии. Полноценную выплату пенсий могут принципиально остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев.

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