Украинцам платят доплаты к пенсиям: кто и сколько получит

В Украине часть пенсионеров имеют право на дополнительные деньги. Как говорят чиновники, речь идет о возрастных доплатах.

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В дальнейшем каждую "пятилетку" надбавка к пенсии по возрасту увеличивается / коллаж фото УНИАН

В Украине часть пенсионеров имеют право на доплаты ‒ если они достигли нужного возраста. Их ежемесячный размер составляет от 300 до 570 грн. Об этом говорится в материале специализированного портала "На пенсии".

Согласно действующему пенсионному законодательству, а именно постановлению №168 Кабинета министров Украины от 24 февраля нынешнего года, возрастные надбавки к пенсии назначаются людям, которые достигли 70 лет. В дальнейшем каждую "пятилетку" такая надбавка увеличивается.

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Установлены следующие суммы возрастных доплат к пенсии:

лицам, которым исполнилось 70 лет – до 300 грн;

лицам в возрасте 75 лет – до 456 грн;

лицам старше 80 лет – до 570 грн.

Но для этого следует выполнить еще одно условие ‒ общий размер пенсии не должен превышать 10340,35 грн. Чиновники ПФУ подчеркивают ‒ это не значит, что к той сумме, которую человек получает, после 75 лет добавляют именно 456 грн. Такой человек получит некую сумму между 300 и 456 грн. Потому как именно 300 гривен насчитывают пенсионерам от 70 до 75 лет (это автоматически значит, что пенсия лица, которое достигло 75 лет, увеличится на 156 гривен).

К слову, пенсионеры после 80 лет получают 570 гривен (эта возрастная надбавка была установлена еще с 1 апреля 2020 года).

Пенсия в Украине

Напомним, что в Украине повысят пенсии на 2,3 тысячи грн. В Украине с 1 января 2024 года значительно увеличится максимальная пенсия. Ее размер составит 23 610 грн, что на 2 680 грн больше, чем в 2023-м.

Кабмин утвердил проект бюджета на 2024-й. Кабинет Министров закончил процесс разработки госбюджета Украины на 2024 годы до первого чтения в Раде, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Чиновники объяснили, кто под угрозой - много ли украинцев рискуют лишиться пенсии. Полноценную выплату пенсий могут принципиально остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев.

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