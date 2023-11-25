Украинцам платят доплаты к пенсиям: кто и сколько получит

В Украине часть пенсионеров имеют право на доплаты ‒ если они достигли нужного возраста. Их ежемесячный размер составляет от 300 до 570 грн. Об этом говорится в материале специализированного портала "На пенсии".
Согласно действующему пенсионному законодательству, а именно постановлению №168 Кабинета министров Украины от 24 февраля нынешнего года, возрастные надбавки к пенсии назначаются людям, которые достигли 70 лет. В дальнейшем каждую "пятилетку" такая надбавка увеличивается.
Установлены следующие суммы возрастных доплат к пенсии:
- лицам, которым исполнилось 70 лет – до 300 грн;
- лицам в возрасте 75 лет – до 456 грн;
- лицам старше 80 лет – до 570 грн.
Но для этого следует выполнить еще одно условие ‒ общий размер пенсии не должен превышать 10340,35 грн. Чиновники ПФУ подчеркивают ‒ это не значит, что к той сумме, которую человек получает, после 75 лет добавляют именно 456 грн. Такой человек получит некую сумму между 300 и 456 грн. Потому как именно 300 гривен насчитывают пенсионерам от 70 до 75 лет (это автоматически значит, что пенсия лица, которое достигло 75 лет, увеличится на 156 гривен).
К слову, пенсионеры после 80 лет получают 570 гривен (эта возрастная надбавка была установлена еще с 1 апреля 2020 года).
Пенсия в Украине
Напомним, что в Украине повысят пенсии на 2,3 тысячи грн. В Украине с 1 января 2024 года значительно увеличится максимальная пенсия. Ее размер составит 23 610 грн, что на 2 680 грн больше, чем в 2023-м.
Кабмин утвердил проект бюджета на 2024-й. Кабинет Министров закончил процесс разработки госбюджета Украины на 2024 годы до первого чтения в Раде, сообщил премьер Денис Шмыгаль.
Чиновники объяснили, кто под угрозой - много ли украинцев рискуют лишиться пенсии. Полноценную выплату пенсий могут принципиально остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев.
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