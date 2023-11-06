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Доплата до 3 тысяч грн: кому из людей с низкой пенсией положены деньги от ООН

Дмитрий Видоменко
6 ноября 2023, 18:48
Украинцам объяснили, как долго будут продолжаться доплаты к минимальной пенсии за счет ООН
Пенсии
Как говорят специалисты, не все пенсионеры имеют право на доплату к пенсиям от ООН / коллаж фото УНИАН

Известно, что некоторые украинцы, которые пострадали в результате войны, могут получить гуманитарную и денежную помощь. И это касается не только внутренне перемещенных лиц, но и пенсионеров. Так, определенные категории граждан могут рассчитывать на увеличение пенсии, пишет специализированное издание "На пенсии".

В качестве примера редакция приводит письмо от некоего пенсионера из Одесской области, который получает пенсию в 2673 гривен и недавно прочитавшего, что всем, кто у кого размер пенсии "не дотягивает" до 3 тысяч грн, то правительство обязательно выделит доплату из денег ООН.

В ответ журналисты объясняют, что право на указанные выплаты имеют право не все такие пенсионеры Всемирная продовольственная программа ООН в течение четырех месяцев будет предоставлять пенсионерам денежную помощь автоматически, то есть обращаться за выплатами и писать заявления не нужно.

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То есть, если пенсия составляет 2 200 грн, то денежная помощь составит 800 грн. Первая денежная помощь была осуществлена 30 августа, а продлится она не менее четырех месяцев подряд — то есть до конца нынешнего года.

Для получения средств пенсионерам не нужно предпринимать никаких действий. Выплата производится в соответствии с информацией, имеющейся в государственных реестрах. Денежная помощь будет поступать на банковские счета, на которые приходят пенсионные выплаты или через Укрпочту.

Выплаты смогут получить пенсионеры, которые:

  • получают пенсию, размер которой не превышает 3 тысяч грн.;
  • не получают иную денежную помощь от благотворительных организаций;
  • находятся на территориях активных или возможных боевых действий.

"В то же время, если пенсионер проживает на территории, где не ведутся боевые действия, то выплат ему не будет", — говорят журналисты.

Пенсия в Украине

Напомним, что в Украине повысят пенсии на 2,3 тысячи грн. В Украине с 1 января 2024 года значительно увеличится максимальная пенсия. Ее размер составит 23 610 грн, что на 2 680 грн больше, чем в 2023-м.

Кабмин утвердил проект бюджета на 2024-й. Кабинет Министров закончил процесс разработки госбюджета Украины на 2024 годы до первого чтения в Раде, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Чиновники объяснили, кто под угрозой - много ли украинцев рискуют лишиться пенсии. Полноценную выплату пенсий могут принципиально остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев.

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